Gortázar amb les guanyadores del Premi Dona Empresària CaixaBank 2022. Foto: CaixaBank

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, s'ha reunit amb les guanyadores territorials i nacionals d'Espanya i de Portugal en l'acte de lliurament de l'última edició dels Premis Dona Empresària CaixaBank, que des de fa sis anys reconeixen la trajectòria i el talent de les directives líders.

En la trobada, que s'ha celebrat a l'oficina all in one de Madrid, Gonzalo Gortázar ha felicitat les empresàries guardonades destacant l'alta qualitat de les candidatures d'uns premis que s'han consolidat a Espanya pel seu impuls a la igualtat d'oportunitats i la diversitat en el món empresarial. “Els Premis Dona Empresària CaixaBank són uns guardons especialment importants per a l'entitat perquè unifiquen talent, diversitat i emprenedoria. És un privilegi per a CaixaBank poder fer costat a aquest grup d'empresàries referents per la seva trajectòria i visió estratègica que, amb el seu exemple, estan ajudant a impulsar el canvi social”.

En aquest sentit, el conseller delegat ha destacat el valor de la diversitat com a pilar del progrés sostenible. “No és una coincidència que en les dues últimes dècades hàgim vist importants avanços en l'agenda de la diversitat i de la sostenibilitat de les empreses. Les dones estan actuant com a catalitzadores del desenvolupament de la transició sostenible”, ha recordat.

En la trobada, en la qual ha participat una àmplia representació de l'equip directiu de CaixaBank, el conseller delegat ha pogut conversar i compartir reflexions amb les guanyadores de cadascuna de les direccions territorials de l'entitat, així com amb les guardonades nacionals d'Espanya i Portugal (Premio Mulher Empresária BPI): Maite Casademunt, presidenta i directora creativa de LOLA CASADEMUNT, i Isabel Azevedo, presidenta de Grupo FRICON, respectivament.



ELS PREMIS INTERNACIONALS IWEC

Durant la sessió, Maite Casademunt i Isabel Azevedo han pogut compartir la seva experiència com a representants dels seus respectius països en els premis internacionals IWEC Awards 2022. Aquests premis, que reconeixen i fan costat a dones empresàries de tot el món, es van lliurar en el marc de la conferència anual de la International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), que es va celebrar a Madrid entre els dies 13 i 15 de novembre sota el títol Connectant les dones empresàries en el món: el poder transformacional de les dones a les empreses.

En aquesta edició, la Fundació IWEC va premiar la trajectòria de 41 empresàries procedents d'Àfrica, Àsia, Europa, Orient Mitjà i Amèrica. Les empreses que dirigeixen aquestes dones pertanyen a sectors molt diversos i combinen una facturació global superior als 3.300 milions de dòlars.

‘WOMEN'S LEADERSHIP’

L'esdeveniment de lliurament de premis de la sisena edició dels Premis Dona Empresària CaixaBank coincideix amb la celebració del fòrum Women’s Leadership, la primera trobada presencial de la Comunitat Dona Empresària de CaixaBank. Aquesta comunitat, creada el 2020, és una xarxa virtual que agrupa les guanyadores de totes les edicions dels premis a Espanya, i que serveix de plataforma i punt de trobada per a l'intercanvi de coneixement, idees i experiències entre les directives guardonades.

El fòrum Women’s Leadership ha reunit més de 40 dones guardonades i ha comptat amb la presència del conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i d'una àmplia representació de directives i directius de l'entitat. És la primera vegada que la xarxa es reuneix de manera presencial, després de dos anys en què no va ser possible per la pandèmia global.

Durant la trobada, les participants han pogut conèixer més sobre el rol de la dona en l'impuls de la diversitat i la inclusió en les organitzacions i han treballat en diversos workshops sobre la comunitat i el lideratge femení, per concloure la sessió amb un diàleg entre tots els assistents sobre el paper de les empreses a la societat actual.

WENGAGE, EL COMPROMÍS DE CAIXABANK AMB LA IGUALTAT

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,6% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les seves dimensions: de gènere, funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat i igualtat d'oportunitats en 4 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, i esport i entorn rural.

A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i, en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.

CaixaBank està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses; i al Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

A més, des del 2018, CaixaBank està adherida al Codi d'EJE&CON de Bones Pràctiques per a la Gestió del Talent i la Millora de la Competitivitat de l'Empresa, comprometent-se a fomentar la presència de la dona en llocs directius. També és part de l'Aliança STEAM pel talent femení Nenes en peu de ciència, una iniciativa liderada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per impulsar les vocacions STEAM a les nenes i les joves. I en l'àmbit del mentoring femení, per exemple, CaixaBank col·labora amb l'ONG internacional Vital Voices en l’organització de les Global Mentoring Walks a Espanya des de 2019.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank està entre les cinc primeres empreses del món en l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022.