El ministre Escrivà. Foto: Europa Press



El Govern ha plantejat als agents socials en la seva proposta de partida per abordar la segona part de la reforma de les pensions que l'ampliació del període de càlcul de la pensió de 25 a 30 anys es faci progressivament entre el 2027 i el 2038, segons consta a el document lliurat a sindicats i empresaris i al qual ha tingut accés Europa Press .

La proposta que ha fet el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a sindicats i empresaris en relació amb el període de càlcul de la pensió permet descartar els dos pitjors anys de cotització, de manera que la pensió es calcularà amb els millors 28 anys de cotització dins un període total de 30 anys.

En concret, segons la proposta inicial del Govern, el plantejament del Govern és que el període de càlcul es vagi ampliant en cinc mesos cada any del període 2027-2038, podent escollir el treballador els tres mesos més favorables a la seva cotització i descartar-ne dos.

Així, per exemple, el 2027, any en què arrancaria aquest procés progressiu d'extensió del període de càlcul, aquest assoliria els 25 anys i cinc mesos; el 2030 seria de 26 anys i vuit mesos, i el 2038 arribaria als 30 anys, però amb el descart dels dos pitjors anys cotitzats, la pensió es calcularia amb 28 anys de cotització.

LA PENSIÓ MÀXIMA PUJARÀ TAMBÉ AMB L'IPC, PERÒ MENYS QUE LA BASE

Així mateix, al document presentat dilluns passat als agents socials, el Govern planteja la possibilitat de vincular l'evolució de les bases màximes de cotització al criteri de revaloració de les pensions, és a dir, a l'IPC interanual mitjà dels dotze mesos anteriors a desembre, més un increment addicional anual d'1,154 punts entre el 2025 i el 2050.

Així, entre el 2025 i el 2050, es proposa que siguin les lleis de pressupostos de cada any les que fixin la pujada de les bases màximes tenint en compte els paràmetres anteriors (l'IPC i l'alça addicional d'1,154 punts). En cas que la inflació mitjana que es pren com a referència per pujar les pensions sigui negativa, s'aplica únicament l'increment addicional d'1,154 punts.

Aquesta pujada de les bases màximes de cotització aniria acompanyada d‟un augment de la pensió màxima, encara que no en la mateixa proporció. D'aquesta manera, el Govern proposa que la pensió màxima pugi també entre el 2025 i el 2050 amb la referència d'inflació establerta per a les pensions contributives i la pensió mínima (IPC mitjana dels dotze mesos anteriors a desembre), més un percentatge addicional de 0,115 punts , menor per tant al plantejat per a les bases màximes.

A partir del 2050, el Ministeri proposa que, en el marc del diàleg social, es determini l'augment addicional que caldrà aplicar a la pensió màxima "fins a assolir un increment real acumulat del 30%".

Tal com es planteja també per a les bases màximes, si la referència d'inflació és negativa, la pensió màxima només pujarà a l'augment addicional establert (0,115 punts fins al 2050, segons la proposta del Govern).

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions vol acordar amb els agents socials abans de final d'any aquestes dues fites que resten per culminar el Component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Fonts de la Seguretat Social han assenyalat a Europa Press que aquestes propostes suposen un punt de partida, obert a noves aportacions de la taula de diàleg social.



La Seguretat Social també ha plantejat a la taula de diàleg social una millora en el tractament de les llacunes de cotització per a les dones, així com per als homes la carrera de cotització dels quals s'hagi vist reduïda després de tenir un fill, en línia amb el funcionament del complement de bretxa de gènere. Les propostes del Ministeri contemplen també un tractament especial per a les llacunes de cotització del col·lectiu d'autònoms.