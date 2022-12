Arxiu - CaixaBank

El conseller delegat de CaixaBankººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que les criptomonedes "no desapareixeran" malgrat els descensos recents de la criptodivisa, que creu que només comportaran un gran canvi al mercat.

Ho ha dit aquest dijous en el discurs d'inauguració del Reinvent Forum, organitzat per l'associació internacional Qorus, que se celebra aquest dijous i divendres al CosmoCaixa de Barcelona sota el lema 'From vision to execution'.

L'esdeveniment acull directius i representants del sector bancari internacional, que tractaran durant aquests dos dies la reinvenció del sistema financer i presentaran les darreres novetats digitals en finances.

"Alguns dels meus col·legues se senten alleujats i creuen que la criptomoneda s'ha acabat, però això no desapareixerà", ha sostingut Gortázar.

MAJOR REGULACIÓ



Ha recordat que “al llarg de la història, la humanitat sempre ha especulat amb activitats il·legals” vinculades a les finances, i ha assenyalat que, amb les criptomonedes, es dóna la mateixa situació.

Així doncs, ha defensat que les criptodivises són "un veritable valor refugi" i de fàcil accés, i creu que se seguirà especulant amb elles mentre existeixin, per la qual cosa considera necessària una regulació més gran.

En aquesta línia, ha afirmat que el frau que ha envoltat el món cripte és perquè no s'ha regulat adequadament, i ha insistit que les últimes caigudes suposaran una desacceleració del mercat però no la seva fi, cosa que defineix com el "hivern de la criptomoneda".

MONEDA DIGITAL DE LA UE



Gortázar ha destacat que els diners "estan canviant molt ràpid" cap al model digital i ha dit textualment que hi ha una alta probabilitat que el 2028 hi hagi una moneda digital de la Unió Europea.

Ha apuntat que des del sector financer han d'estar atents a això, i ha advocat per "entendre el sector per garantir que es dissenyi de la millor manera possible".