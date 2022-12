El president de la Confederació Espanyola dOrganitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, en una imatge darxiu. - Jesús Hellín - Europa Press

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha assegurat aquest dijous a Burgos que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "no són realistes" perquè plantegen un creixement del 2%, amb un dèficit del 4, 5%.

Preguntat per com preveu el tancament d'aquest any i si hi ha previsió de creixement per al 2023, Garamendi ha assenyalat que el problema estarà el 2024 i ha afegit que el preocupen especialment els comptes de l'Estat, ja que la Unió Europea va plantejar el 2% i estem parlant del 4,5%”.

"Els pressupostos plantegen que creixerà un 2%, i amb un dèficit del 4,5%, pensem que no és realista", ha assenyalat Garamendi alhora que ha convidat a "tornar a estudiar els números amb profunditat".

Acompanyat del president de Confederació d'Associacions Empresarials de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, i el director general d'Adisseo Espanya, Gerardo Juez, Garamendi ha participat com a convidat a la reunió del Consell Industrial de FAE.

El president de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente, ha apuntat que "les xifres de l'economia espanyola són bones" tot i que hi ha "molta incertesa i tristesa".

En aquest sentit, Garamendi ha posat en valor la indústria burgalesa, amb xifres d'atur molt per sota del conjunt d'Espanya i ha destacat que el sector industrial genera "feines indefinides, estables i convenis", amb taxes d'atur "per sota del 10 %".

"Burgos és un gran exemple a diferència d'altres regions i territoris", ha afegit tot i que el sector industrial s'ha vist afectat pel Covid i la Guerra d'Ucraïna. En aquest sentit, Garamendi ha destacat la importància de “l'autosuficiència”.