El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete - Eduardo Parra - Europa Press

Telefónica ha celebrat aquesta setmana un consell d'administració de dos dies en què el màxim òrgan de govern de l'empresa ha reafirmat el focus en la innovació i el creixement del negoci de cara al proper any.

En un to més reflexiu del que és habitual per la durada de la reunió, els consellers de la firma han abordat algunes de les tendències del sector com les xarxes intel·ligents, segons han pogut confirmar Europa Press fonts coneixedores de la trobada.

El grup afronta un 2023 marcat per la consolidació del mercat espanyol amb la fusió d'Orange Espanya i MásMóvil i en què l'operador haurà de seguir capejant la inflació que, malgrat remetre, seguirà sent present als seus principals mercats.

Així mateix, la companyia continua amb la intenció d'ocupar un paper predominant en els nous camps que s'obren al món digital, com la popularització del 5G i el desenvolupament d'aplicacions sobre aquesta tecnologia.

Un altre dels debats en què l'empresa espanyola aspira a tenir un rol protagonista és la denominada 'contribució justa', que és com s'anomena el pagament dels gegants tecnològics a les empreses de telecomunicacions per l'ús de la xarxa.

Aquesta demanda històrica del sector ha guanyat acceptació a Brussel·les i de fet, el comissari europeu per al Mercat Interior i Serveis, Thierry Breton, la va incloure entre les seves prioritats per al proper any aquesta setmana en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.