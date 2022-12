Cartell d'una oficina del SEPE / @EP

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 33.512 desocupats al novembre en relació amb el mes anterior (-1,1%), el seu segon retrocés més important en aquest mes dins de la sèrie històrica després de l'experimentat el 2021 (-74.381 aturats).



Després d'aquesta caiguda, impulsada sobretot pel sector serveis, el nombre total de desocupats es va situar en finalitzar novembre en 2.881.380, la seva xifra menor en un mes de novembre des del 2007 , segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball i Economia Social.



Novembre és un mes en què sol pujar la desocupació. Des de l'inici de la sèrie històrica comparable el 1996, l'atur ha augmentat en 21 mesos de novembre i n'ha baixat en sis. El d'aquest any ha estat el segon descens més acusat després del 2021, any marcat per la pandèmia.



En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va disminuir al novembre en 61.595 persones.



L'últim any la desocupació acumula un descens de 301.307 aturats, fet que suposa un 9,5% menys, amb una reculada de l'atur femení de 160.698 dones (-8,5%) i una caiguda de la desocupació masculina de 140.609 homes (- 10,8%).





L'ATUR BAIXA EN AMBDÓS SEXES I SOBRE TOT EN SERVEIS I AGRICULTURA

L'atur va baixar al novembre a tots els sectors econòmics, llevat del col·lectiu sense ocupació anterior, on es va incrementar en 1.785 persones (+0,7%). El descens més important s'ho van anotar els serveis, amb 25.083 aturats menys (-1,2%), seguit de l'agricultura, que va restar 4.507 desocupats (-3,7%), i de la indústria, on l'atur va baixar en 3.783 persones (-1,6%). També va retrocedir la desocupació a la construcció, encara que en menor proporció (-1.924 desocupats, -0,8%).



L'atur va baixar al novembre en tots dos sexes , encara que una mica més entre les dones. En concret, la desocupació femenina va baixar en 19.199 dones (-1,1%) i la masculina va disminuir en 14.313 homes (-1,2%).



D'aquesta manera, en acabar el penúltim mes de l'any, el nombre de dones a l'atur es va situar en 1.727.559, la millor dada en un mes de novembre des del 2008, mentre que la d' homes en atur va totalitzar 1.153.821 aturats.



Per edats, la desocupació entre els joves menors de 25 anys va disminuir un 2% al novembre , amb 4.182 aturats menys que al tancament d'octubre, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va baixar en 29.330 aturats (-1,1 %).



Després de la reculada del novembre, el nombre total d'aturats menors de 25 anys es va situar en 207.936, la xifra més baixa en un mes de novembre dins de la sèrie històrica.



NOU COMUNITATS ELEVEN LA SEVA XIFRA DE PARATS



L'atur registrat va pujar al novembre a nou comunitats autònomes, especialment a les Balears (+1.587 aturats), Castella i Lleó (+1.554 aturats) i Catalunya (+986 aturats), i va baixar en vuit regions, sobretot a la Comunitat Valenciana (-15.330 aturats), Andalusia (-11.169) i Madrid (-7.757).



Pel que fa a les províncies, l' atur va retrocedir en 26, liderades per València (-8.260 desocupats), Madrid (-7.757 aturats) i Alacant (-4.757), i va augmentar en 26, principalment a les Balears (+1.587 aturats), Tarragona (+793 aturats) i Màlaga (+710).



L' atur registrat entre els estrangers va pujar en 2.227 desocupats respecte al mes anterior (+0,6%), fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 363.225, fet que suposa 47.381 aturats menys que un any abans (-11,5%) .

ELS CONTRACTES INDEFINITS ES DUPLIQUEN



Al novembre es van registrar 1.424.283 contractes, un 29,5% menys que el mateix mes del 2021. De tots ells, 615.236 van ser contractes indefinits, xifra que supera en més del doble (+117,4%) la de novembre del 2021.



En total, el 43,2% dels contractes realitzats al novembre van ser indefinits, percentatge que s'ha reduït lleugerament respecte del mes anterior, quan la proporció de contractes fixos va ser del 45,7%.



Del total de contractes indefinits subscrits al novembre , 252.714 han estat a temps complet, un 43,7% més que el mateix mes de l'any passat; 212.947 eren contractes fixos-discontinus, multiplicant per més de sis la xifra del novembre del 2021 (+525,9%), i 149.575 eren contractes indefinits a temps parcial, el doble que un any abans (+104,5%).

De tots els contractes subscrits al novembre, 809.047 van ser contractes temporals, un 53,4% menys que el mateix mes del 2021.



En els primers onze mesos del 2022 s'han realitzat més de 6,5 milions de contractes indefinits, més del doble que en el mateix període del 2021, gràcies a l'impuls de la reforma laboral, en vigor des de principis d'aquest any. La contractació temporal ha caigut aquest període en un 33%.



" L'estabilitat a l'ocupació es consolida en tots els sectors ", ha ressaltat el Departament que dirigeix Yolanda Díaz. Així, els percentatges de contractes indefinits sobre el total van assolir al novembre el 73,7% a la construcció, el 54,4% a l'agricultura i el 41,9% entre els menors de 30 anys, davant la mitjana del 10,8 %, del 2,9% i del 9,1% del període 2017-2019, respectivament.



DESPESA EN PRESTACIONS



El Ministeri ha informat a més que la despesa en prestacions per desocupació va assolir a l'octubre (última dada disponible) la xifra de 1.697,8 milions d'euros.



El total de beneficiaris de prestacions per desocupació es va situar en finalitzar octubre a 1.735.379 persones.



Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que Treball ha publicat aquest divendres les xifres de desocupació del novembre i l'estadística de prestacions d'octubre.