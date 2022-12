Foto: Europa Press



La Seguretat Social va perdre una mitjana de 155 cotitzants el mes de novembre passat a causa, fonamentalment, de la reculada de l'ocupació a l'hostaleria, que va disminuir en més de 100.000 persones respecte a l'octubre.

Així, a data de 30 de novembre, el nombre total de cotitzants a la Seguretat Social es va situar en 20.283.631 persones , segons dades publicades aquest divendres 2 de desembre pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions . El gairebé estancament de l'afiliació al novembre, que ja havia estat vaticinat pel ministre del ram, José Luis Escrivá, contrasta amb els augments de l'ocupació que es van registrar el novembre del 2020 i el 2021, en què es van guanyar 31.638 i 61.768 cotitzants , respectivament, tots dos marcats per la pandèmia.



Els novembres del 2016 al 2019 sí que hi va haver pèrdues d'afiliació, superiors a les registrades aquest any (el 2019, per exemple, es van perdre 53.114 ocupats). De fet, la mitjana dels novembres del 2017 al 2019 dóna un retrocés de 37.000 afiliats.

D'altra banda, el Ministeri ha destacat que s'han creat 480.044 llocs de treball entre gener i novembre en valors desestacionalitzats. Des de l'agost del 2021, mes en què es va superar el nivell d'afiliació anterior a la pandèmia, l'ocupació s'ha incrementat prop de 825.000 cotitzants.