El Govern estudia donar incentius a les tarifes lliures del mercat de gas|@EP

El Govern prepara un ampli paquet de mesures que preveu aprovar abans d?acabar l?any per afrontar la crisi energètica. Aquesta setmana, tant el Ministeri de Transició Ecològica com el Ministeri d'Indústria estan mantenint reunions amb tots els sectors implicats per intentar consensuar algunes de les iniciatives que ja hi ha sobre la taula i resoldre els problemes que s'han generat amb mesures com la intervenció de els preus del gas natural per als clients regulats.

L'Associació de Comercialitzadores Independents d'Energia es va reunir dimecres passat amb la secretària d'estat d'Energia, Sara Aagsen, per exigir-li que adopti mesures urgents per frenar la pèrdua de clients de gas cap a les comercialitzadores regulades.

Fins ara, els clients al mercat lliure del gas tenien uns preus que fins i tot han arribat a duplicar el preu de la tarifa regulada però després de la mesura aprovada pel Govern de limitar els preus d'aquesta tarifa, s'ha produït una allau de canvi de clients que ha desbordat les comercialitzadores tradicionals del sector del gas (Naturgy, Iberdrola, Endesa i Totalenergies) i ha posat en perill les petites que no poden oferir aquest tipus de tarifes als seus clients.

Les comercialitzadores independents han intentat explicar al Govern la situació límit en què es troben i han reclamat la necessitat d'emprendre modificacions urgents en la legislació en vigor, que evitin la desaparició de la competència tant en electricitat com en gas.

Des d'ACIE s'ha instat el Govern que les mesures d'intervenció per reduir el preu de la factura de gas apliquin tots els clients, no només aquells que adquireixin el gas a la tarifa regulada TUR, ja sigui a través de subvencions directes oa baixades dels peatges i càrrecs.

Aquest canvi ha afectat també les grans empreses que patiran un impacte als comptes per aquest transvasament de clients.

Per a ACIE, la crisi energètica està tenint greus conseqüències no només en els preus que paguen consumidors i empreses en els seus rebuts de llum i gas sinó també al propi sector que viu un moment molt difícil i que podria desembocar a curt termini en la creació de consumidors "de primera" , amb bons preus energètics, i "de segona" que no podran evitar haver de fer front a preus fins i tot molt més alts que els que pateixen ara.

Subhasta d'energia

Les comercialitzadores independents, així com els grans consumidors industrials han posat èmfasi també en la necessitat que es convoquin les subhastes d'energia elèctrica inframarginal previstes al Reial decret llei 17/2021 , que contribuirien a pal·liar la greu situació i que, tanmateix , no s'estan celebrant.

Les elèctriques asseguren que l'electricitat que afecta aquestes subhastes ja està venuda a les seves comercialitzadores i provocaria una ruptura de contractes , mentre que des del sector s'assegura que les empreses estan aprofitant la situació per fer ofertes a preus que les petites empreses no poden contrarestar .

Segons indica aquesta associació, la Secretaria d'Estat s'han compromès a revisar amb detall les tres propostes principals de les comercialitzadores, en concret l'estat de les subhastes inframarginals, una possible ajuda als clients de gas en tarifa lliure i la possibilitat que la energia inframarginal exempta de minoració (venuda a preus inferiors a 67€/MWh) només sigui aplicada per les empreses elèctriques dominants a clients en cartera, no per captar nous consumidors.

Gasintensius

D?altra banda, l?Aliança per a la defensa de la indústria va mantenir ahir una trobada amb el secretari general d?Indústria, Raül Blanco, per analitzar el programa d?ajudes per als grans consumidors de gas natural.

Segons fonts coneixedores d'aquesta reunió, el Ministeri continua treballant en aquesta mesura que podria suposar una injecció entre 1.000 i 3.000 milions d'euros per contribuir a costejar els rebuts del gas de la indústria.

A la trobada, segons fonts coneixedores, s'ha pogut recollir les propostes de millora del sector que, bàsicament, consistirien en el sistema de repartiment perquè les ajudes puguin arribar com més aviat millor a les empreses. Les patronals assistents han reclamat celeritat en l'aprovació d'aquestes mesures perquè es puguin fer efectives en el menor temps possible.

D'altra banda, el Ministeri de Transició Ecològica ha mantingut també una trobada amb la patronal de cogeneració en què s'ha compromès a presentar durant aquest mes de desembre les propostes de retribució pendents, així com l'esborrany del model retributiu per a l'any 2023 de manera que puguin començar l'any amb visibilitat sobre els ingressos.

La CNMC va advertir la setmana passada que el retard en aquesta aprovació suposava riscos per al subministrament per la incertesa.