La moneda de 20 cèntims d'euro que es pot vendre per 1.500 euros|@EP

En pensar en col·leccionisme de monedes , sempre se sol pensar en aquelles més antigues, que ja no estan en circulació, o en edicions especials que es van emetre en un moment puntual. Tot i això, també es poden trobar veritables tresors en peces que segueixen circulant actualment, com és el cas de la moneda de 20 cèntims d'euro.

En concret, el model de moneda el preu del qual pot arribar als 1.500 euros en pàgines com Ebay és un que ha estat encunyat amb la figura de Cervantes en una de les cares, però que a més compta amb una peculiaritat que fa que el seu valor real superi el que marca la peça.

El motiu pel qual el seu preu i l'interès entre els col·leccionistes s'ha disparat és perquè a la cara on hi ha Cervantes hi ha un excés de metall .

Per identificar-la, cal fixar-se que sigui una moneda emesa el 1999 a Espanya, ja que comptarà amb una imatge de Cervantes en una de les cares, on també s'aprecia un evident un excés de metall a la cara de l'il·lustre escriptor.

A la web d'Ebay es poden trobar en venda diverses d'aquestes monedes tan cobejades, el preu de sortida de les quals ronda els 200 o 300 euros, però que poden superar els 1.500 euros, en funció del seu estat de conservació.