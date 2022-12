Qui pot cobrar 500 euros de l'atur de manera indefinida?|@EP

El Servei Públic dOcupació Estatal (SEPE) dEspanya té diferents prestacions contributives i no contributives per desocupació. Algunes es cobren durant un període determinat de temps, mentre que n'hi ha una que es cobra de manera indefinida fins a trobar feina. Aquest subsidi per desocupació no arriba als 500 euros, però és una ajuda per als treballadors amb greus dificultats econòmiques.

Per accedir-hi, el SEPE recorda que cal reunir una sèrie de requisits generals i d'altres específics. A més, s'haurà de trobar en un dels col·lectius amb més dificultats de reincorporar-se al mercat laboral.

Als subsidis per desocupació també se'ls coneixen com a «miniatur» i, en aquest cas, l'ajuda que concedeix el SEPE és el subsidi per a més grans de 52 anys. Podran accedir-hi sempre que hagin esgotat la seva prestació per desocupació aquest 2022.

Requisits per cobrar la prestació

Per accedir a aquesta prestació cal, a més de tenir l'edat de 52 anys , haver esgotat la prestació contributiva per atur o més coneguda com “l'atur” durant el 2022. A més, haurà d'estar inscrit com a demandant d'ocupació i estar al corrent de segellar l'atur cada 90 dies.

Un altre dels aspectes importants perquè concedeixin aquest subsidi per a persones aturades majors de 52 anys és que no tinguin rendes superiors al 75% de l'SMI. En altres paraules, no es poden tenir ingressos superiors als 750 euros mensuals.

Aquests són els requisits generals, però caldrà complir uns requisits específics perquè aprovin lajuda. Aquest és, comptar amb almenys 15 anys cotitzats al llarg de la vida laboral . A més, que d'aquests quinze anys, almenys dos es trobin dins dels darrers 15 anys anterior a la sol·licitud.

Finalment, que d'aquests 15 anys, almenys 6 han de pertànyer al Règim General . Tots aquests vénen recollits en els requisits del subsidi per a majors de 52 anys a la web del SEPE.

Quanties i durada

L'atur per a majors de 52 anys té una quantia que correspon al 80% de l'IPREM vigent cada any . Aquesta quantia actualment se situa en 463,21 euros al mes, però a partir de l'1 de gener de 2023 passarà a ser de 480 euros mensuals . Aquest subsidi es cobra a 12 pagues i no té dret a pagues extres.

Aquest ajut té una durada indefinida, però les persones a qui se'ls concedirà aquest subsidi hauran de presentar cada any la declaració anual de rendes. En cas de no fer aquest tràmit podran ser sancionats pel SEPE i perdre tot dret a continuar cobrant la prestació.

Es pot demanar amb cita prèvia a les oficines del SEPE o per internet, a través de la Seu Electrònica. Per tramitar-lo en línia cal disposar de certificat digital, DNI electrònic o codi d'usuari i contrasenya. També es pot demanar el subsidi a través del formulari de pre-sol·licitud que es troba habilitat des de la mateixa plataforma.