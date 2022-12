Garamendi acusa els sindicats de plantejar "una situació impossible" per pujar el salari|@EP

El recent reelegit president de la CEOE, Antonio Garamendi , ha assegurat que els sindicats plantegen "una situació impossible" en relació amb apujar els salaris segons la inflació.

Així ho ha respost en una entrevista al diari 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, després de ser preguntat per si la seva condició de no indexar els salaris amb la inflació a l' Acord Nacional per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) és inamovible.

"Possiblement és inamovible per part dels sindicats. Per què no capgirem la pregunta? Quan algú planteja en una taula una situació impossible, no val a dir que qui diu que no és aquest senyor", ha afegit.

Garamendi ha dit que és evident que els salaris han de pujar, però cal "veure com veure com es gestiona aquesta pujada perquè no generi inflació de segona ronda".

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Sobre si la CEOE pot donar suport a un increment del Salari Mínim Interprofessional (SIM) per al 2023, ha dit que dependrà del plantejament i que la patronal va acceptar "la indexació amb la promesa del ministre que calia instaurar un factor de sostenibilitat".

Ha acusat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , d'aprovar el mecanisme d'equitat intergeneracional sense pactar i amb uns plantejaments que titlla textualment de rebutjables: "No està complint el que ens va prometre".

NOU COMITÈ EXECUTIU DE LA CEOE

Sobre si el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , repetirà com a vicepresident de la CEOE, ha dit que Foment “és importantíssima a la CEOE , ho ha estat sempre, ho continuarà sent i en cap cas ningú no serà exclòs d'aquesta casa" però que, de tota manera, anunciarà el nou Comitè Executiu definitiu el 21 de desembre.

En preguntar-li si es podria interpretar com un càstig si Sánchez Llibre deixés de ser vicepresident, ha dit que l'important són "les organitzacions, les empreses i en aquest cas, Catalunya, que per mi és importantíssima".

QUE LES EMPRESES "PUGUIN TORNAR AMB TRANQUIL·LITAT A CATALUNYA"

Per Garamendi , “és fonamental donar-li la importància que té i el suport que necessita, també perquè totes les empreses i en aquest cas les catalanes puguin tornar amb tranquil·litat a Catalunya ”.

Ha dit que les relacions amb Foment no estan malament i que els seus viatges a Barcelona oa altres punts de Catalunya són els mateixos o més, ha dit, que a altres llocs d' Espanya : “Ningú no haurà vist en cap moment que jo no hagi col·laborat. No és un tema de persones, és d?empreses, d?organitzacions i de país".

GOVERN I OPOSICIÓ

Sobre la seva posició sobre el Govern i l'oposició, ha defensat que la CEOE no pot "compartir lleis a la carta ni impostos a la carta, que és el que s'està plantejant en molts moments", i ha dit que és tan fonamental i respectable que hi hagi un Govern com que hi hagi una oposició.

"Quan m'han preguntat què opino del senyor Feijóo, dic que és un senyor que ha estat president de la Xunta de Galícia molts anys, votat amb aclaparadora majoria pels gallecs, que ara està de president del partit d'oposició i mereix tots els meus respectes ", ha detallat.