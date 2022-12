CaixaBank reforça el compromís amb la inversió responsable amb les noves qualificacions dels PRI|@EP

Les gestores del Grup CaixaBank, VidaCaixa, CaixaBank AM i BPI Gestão d'Ativos han reafirmat el seu màxim compromís amb la inversió responsable segons els Principis d'Inversió Responsable (PRI), una iniciativa que compta amb el suport de les Nacions Unides .

L?entitat assenyala que aquest nou reconeixement ratifica el compromís de la companyia asseguradora amb la Inversió Socialment Responsable (ISR), mitjançant la integració de criteris socials, ambientals i de bon govern (ASG) en les seves decisions d?inversió.

Així, l'associació internacional d'inversors institucionals reconeix amb la màxima puntuació (cinc de cinc estrelles) VidaCaixa per la seva política d'inversió i propietat activa (Investment & Stewardship Policy). En aquest àmbit, també ha destacat el model de governança de l'entitat i la seva supervisió especial de la gestió dels riscos amb el focus en el canvi climàtic, les polítiques de vot i processos d'engagement amb sentit ASG i l'impuls a la transparència, entre d'altres.

D'altra banda, s'ha aconseguit el reconeixement a CaixaBank AM en renda variable d'inversió directa gràcies a la integració de factors ASG en els processos d'inversió (Direct-Listed equity-active fonamental). En aquest àmbit, destaca la identificació de factors ASG en termes de materialitat i la seva incorporació i monitorització en els processos d'inversió, així com la incorporació a la gestió del risc de les incidències ASG que es puguin produir en els actius gestionats.

"A VidaCaixa entenem la ISR com una forma de gestionar les inversions i no com una filosofia per aplicar a un producte de la nostra cartera. Per això, el 100% dels actius que gestionem integra aspectes ASG en les decisions d'inversió des de fa més de 20 anys. Estem molt satisfets que PRI hagi tornat a reconèixer el lideratge de la companyia en aquest sentit", ha afirmat el conseller director general de VidaCaixa, Javier Valle .