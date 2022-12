El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Foto: Europa Press

El president de Foment del Treball, Josep Sáchez Llibre , i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta , han coincidit a reclamar un acord entre els partits polítics per aprovar els Pressupostos de la Generalitat del 2023 .

Ho han dit aquest dilluns 5 de desembre en dues rodes de premsa després de la signatura de la 'Proposta d'acord de mesures per pal·liar els efectes de l'actual conjuntura econòmica i per impulsar la transformació del model productiu en el marc dels nous Pressupostos', juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els secretaris generals d'UGT de Catalunya i CC.OO. de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco.

Sánchez Llibre ha assegurat que seria "una immoralitat i una irresponsabilitat" prorrogar els pressupostos per al 2023 i que l'acord signat és, en les seves paraules, un pas rellevant perquè no es faci. "Instem el Govern que busqui la màxima complicitat amb els grups parlamentaris perquè el pressupost del 2023 sigui efectiu", ha afegit, i ha reclamat que l'aprovació definitiva es faci a principis del 2023.

Per part seva, Ginesta ha assegurat que Pimec "no vol" una pròrroga dels Pressupostos i que, en les seves paraules, cada dia sense els nous comptes és un dia en què es perden oportunitats i capacitat de regenerar l'economia.

"No podem perdre ni un minut, ni una hora ni una setmana per poder consensuar pressupostos", ha dit, i ha demanat al Govern i als grups parlamentaris que treballin per generar espais de confiança perquè la negociació tiri endavant.

CONCERTACIÓ SOCIAL



Els dos dirigents han coincidit a assenyalar la importància de l'acord aconseguit entre Govern, patronals i sindicats, i que ha estat "un èxit".

Ginesta ha qualificat la jornada de "dia històric" i que marca, segons ell, un abans i un després en el diàleg social, ja que se l'ha situat a la proactivitat en la construcció de polítiques públiques.

Sánchez Llibre ha dit que l'acord és "històric. És molt rellevant" i ha celebrat l'èxit per a sindicats i patronals que s'hagi implementat una agenda de concertació social que va en direcció a assolir compromisos econòmics i socials.