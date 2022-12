Lane (BCE) creu que els efectes de segona ronda seran els impulsors de la inflació el 2023 i 2024|@EP

L' economista en cap del Banc Central Europeu (BCE), Philip Lane , ha subratllat aquest dimarts en una entrevista que la institució creu que els efectes de segona ronda seran els principals impulsors de la inflació el 2023 i el 2024 .

"Molts sectors necessiten pujar els preus perquè els seus costos han augmentat. Molts treballadors també han patit fins ara una gran reducció en els seus estàndards de vida i esperem que rebin més pujades de sou el proper any i també el 2024 i 2025. Aquests van a donar suport a la despesa i apujar els preus", ha assegurat en una entrevista amb el medi italià 'Milano Finanza'.

Lane, no obstant, considera que "és probable" que la zona de l'euro és a prop del pic d'inflació, però la volatilitat dels preus del gas dificulta predir si aquest límit ha arribat o es produirà durant els primers mesos del 2023.

El membre del Comitè Executiu del BCE confia en una normalització de la demanda per al proper any després de la reobertura després del coronavirus de l'any anterior, i que les pujades dels tipus d'interès comencin a fer efecte.

TIPUS D'INTERÈS

Lane ha definit la pujada de tipus d'interès del BCE com a "una aproximació prudent" i, tot i que considera necessàries més pujades de tipus, ha assenyalat que "ja s'ha fet molt".

Per això, ha subratllat que el BCE prendrà decisions sobre els tipus "reunió a reunió" i ha indicat que, de cara a nous augments, la situació ha canviat i es parteix d'uns tipus més alts que a les reunions anteriors, cosa que refreda la possibilitat d'una altra pujada de 75 punts bàsics.

Alhora, ha assegurat que la recessió a Europa serà "relativament suau i curta", cosa que també significarà que el seu impacte antiinflacionari serà "molt limitat".

PAPER DELS GOVERNS

Pel que fa als governs, Lane ha advertit que les polítiques fiscals expansionistes poden provocar més pujades de tipus i ha cridat a posar en marxa programes per protegir els més vulnerables i no dirigits a tota la població.

"Els governs encara necessiten fer molt per protegir els més vulnerables i oferir suport a les empreses que s'enfronten a reptes particulars. Però ajuda, si això es produeix de manera temporal i dirigir en lloc d'augmentar excessivament la demanda agregada de forma persistent" , ha subratllat.

Així mateix, ha cridat els Estats membres a acordar un marc fiscal i el nou Pacte d'Estabilitat i Creixement "tan aviat com sigui possible el 2023", ja que això ajudarà el BCE a elaborar les seves recomanacions per al 2024 i els propers anys.