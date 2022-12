Els països de la UE buscaran una solució a 26 després del veto d'Hongria a l'ajuda macrofinancera a Ucraïna|@EP

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) s'han emplaçat aquest dimarts a buscar una solució alternativa per poder acordar a 26 un ajut macrofinancer a Ucraïna per valor de 18.000 milions d'euros i que requereix una unanimitat que no es dóna per el veto d'Hongria, que intenta pressionar la UE perquè desbloquegi l'accés a part dels fons regionals.

El Govern hongarès ha complert la seva amenaça de bloquejar l?ajuda a Ucraïna si no es descongelen 7.500 milions d?euros en fons regionals, un punt que ha estat retirat de l?agenda pels ministres en un esmorzar previ a la trobada d?aquest dimarts.

Després que Hongria hagi assenyalat, durant la sessió pública de l' Ecofin en què s'ha debatut l'expedient, que no està d'acord amb l'esmena de la regulació financera, el ministre de Finances de República Txeca , que ostenta la presidència de torn Consell, Zbynek Stanjura, ha assegurat que la resta de països no es "desanima" i que buscaran una solució.

"Per desgràcia, no podem adoptar el paquet íntegrament, però no ens desanimem i la nostra ambició segueix sent començar el desemborsament de la nostra ajuda a Ucraïna a principis de gener del 2023", ha asseverat.

En aquest sentit, ha emplaçat el comitè econòmic i financer a buscar solucions "alternatives" que no requereixin un canvi de la modificació de la regulació financera, ja que és l'element que bloqueja l'adopció del paquet, i que permetin una decisió recolzada pel resta dels 26 Estats membre .