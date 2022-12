El Govern ja ha mobilitzat 416 milions d'euros fins al mes de novembre passat en el marc del programa del Kit Digital , fet que suposa un 13,5% dels 3.067 milions pressupostats per a la iniciativa, finançada per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU.

Segons es desprèn una resposta registrada al Congrés dels Diputats, a la qual ha tingut accés Europa Press , la implantació de les solucions de digitalització a les empreses beneficiàries de l'ajuda es canalitzarà a través dels Agents Digitalitzadors adherits al programa. Fins al novembre, el nombre d'agents digitalitzadors adherits actius és de 9.500.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va detallar recentment que el programa del Kit Digital ha rebut més de 228.000 sol·licituds per import de 1.575 milions d'euros. Per mida de la companyia, 78.000 sol·licituds han procedit d'empreses d'entre 10 i 49 treballadors; 70.000 peticions al tram d'entre tres i deu empleats i gairebé 79.000 sol·licituds al tram de microempreses d'entre zero i tres empleats.

La iniciativa pretén digitalitzar pimes i autònoms a tot el territori nacional. De la mateixa manera, el programa té per objecte donar suport a la transformació digital de petites empreses, microempreses i autònoms i acompanyar-los en l'adopció de solucions digitals que augmentin el nivell de maduresa digital.