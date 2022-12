El president de França, Emmanuel Macron @ep

Saxo Bank , el banc d'inversió danès especialitzat en inversions en línia, ha llançat un informe amb les seves prediccions per a l'any 2023 , deixant poc lloc per a l'optimisme. Segons les previsions d'aquest banc, "les economies mundials canviaran a mode d'economia de guerra, on els guanys econòmics sobirans i l'autosuficiència triomfen sobre la globalització", sentencien al seu informe.



"Les nostres escandaloses prediccions per al 2023 giren al voltant de com l'enfocament dels països a fer-se valer afectarà l'economia global i l'agenda política", afirma Saxo Bank en un comunicat recollit per PressDigital .

Aquestes són les prediccions realitzades pel banc dinversió:

Dimissió d'Emmanuel Macron

L'estancament polític a França i l'ascens de Marie Le Pen després de les eleccions del 2022 acorralaran el president Macron, obligant-lo a abandonar la política i renunciar al seu càrrec.

Es dispararà el preu de l'or

A mesura que els mercats i els bancs centrals s'adonen que la idea que la inflació és transitòria és incorrecta, i que els preus es mantindran alts durant més temps, l'or es dispararà, arribant a un preu de 3.000 dòlars nord-americans.

Unió plena de la UE

L'exèrcit de la UE obligarà el club europeu a encaminar-se cap a la unió plena

Un país acordarà prohibir tota la producció de carn per al 2030

En un esforç per convertir-se en un dels líders mundials en el camí cap a les emissions netes zero, un país decidirà no només imposar un fort impost a la carn, sinó també prohibir completament la producció nacional.

Regne Unit celebrarà un referèndum per tornar a la UE

Després d'una recessió i pressió interna, el Regne Unit es veurà envoltat d'una agitació política que acabarà amb una votació per fer retrocedir Brexit.

Controls de preus

La història diu que amb l'economia de guerra ve el racionament i els controls de preus. I aquesta vegada no serà diferent, ja que els formuladors de polítiques introduiran estrictes controls de preus que conduiran a una varietat de conseqüències no desitjades.

Guerra contra els paradisos fiscals

Amb l'economia de guerra ve un enfocament més gran en els interessos nacionals i la capacitat de les nacions sobiranes per fer-se valer. En aquest sentit, els països de l'OCDE centraran la seva atenció als paradisos fiscals i trauran les armes pesades, prohibint-los del tot.