El Govern anuncia que millorarà l'accés a la jubilació anticipada a persones amb discapacitat |

El Govern ha anunciat que millorarà l' accés a la jubilació anticipada en el cas de les persones amb discapacitat . El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ja tindria redactat el projecte de reial decret que modificaria el període de cotització en persones amb discapacitat per accedir a la jubilació.

Fins ara, el mínim que imposava la llei per poder accedir a la pensió de jubilació era de 56 anys, però és possible que canviï i que laccés a la jubilació en persones amb discapacitat modifiqui el criteri de la cotització.

Aquest era un dels principals obstacles que han denunciat històricament des de les associacions representatives del col·lectiu i, dos anys després que el ministre José Luis Escrivá es comprometés públicament a resoldre'l, l'Executiu farà el pas.

El dia 4 de novembre de l'any 2020 Escrivà es comprometia al Senat a "flexibilitzar" l'exigència d'acreditar un 45% o més en el grau de discapacitat durant el període mínim de cotització perquè aquests treballadors puguin accedir a la jubilació anticipada.

Així responia el ministre a la senadora del PNB Nerea Aedo, que demanava flexibilitzar aquest requisit que deixa fora un gran nombre de persones que no poden acreditar aquest grau de discapacitat durant tot el període de cotització que s'exigeix. Segons va afirmar Escrivà, el Govern donaria "màxima prioritat" a l'aprovació d'un desenvolupament normatiu que permetés aquesta modificació, perquè la regulació actual és "absolutament insuficient" .

I fins avui.

Dos anys després, el Ministeri d'Escrivà ha elaborat el Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 161.bis de la Llei General de la Seguretat Social quant a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45%”.

El text regula, concretament, la reducció de ledat de jubilació per a les persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades en què concorrin evidències que determinin de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones, quan hagin desenvolupat almenys 15 anys d'activitat estant afligides d'alguna patologia, i 5 d'aquests anys han cotitzat estant afectes d'una discapacitat derivada d'aquestes patologies en grau igual o superior al 45%.

En concret, el text modifica l'article 1 de l'esmentat Reial decret per establir el següent: "El que disposa aquest Reial decret s'aplicarà a les persones treballadores per compte d'altri i per compte propi incloses en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social que acreditin que, al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, i estan afectats durant aquest temps per alguna de les patologies discapacitants (...) i, dins aquest període, durant almenys cinc anys amb un grau de discapacitat motivat per les mateixes igual o superior al 45%”.

D'aquesta manera, el Govern modificarà els requisits per reduir l'edat de jubilació dels qui pateixen una discapacitat igual o superior al 45%, ja que, com reconeix el mateix Ministeri a la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu que acompanya el projecte de Reial decret, "és molt difícil acreditar 15 anys de cotització estant afectat per una discapacitat en aquest grau quan deriva d'alguna tals patologies, a més que, atès que fa anys no era habitual sol·licitar la qualificació de la discapacitat per no reportar-la cap benefici, resulta en molts casos impossible per a l'interessat acreditar des de quan pateix la discapacitat requerida”.

Se substitueix així el requisit de 15 anys de cotització estant afectats per la discapacitat del 45% per un període de tan sols 5 anys, si bé s'exigeix acreditar també que durant 15 anys s'hagi estat afectat per alguna de les patologies discapacitants recollides a la norma.

I a més es busca portar a la legislació la doctrina del Tribunal Suprem que exigeix tenir en compte la concurrència en el treballador d' altres patologies discapacitants diferents de les que determinen la reducció de l'edat de jubilació ; així com l'aprovació mitjançant ordre d'un procediment d'inclusió de noves patologies discapacitants i la possible actualització periòdica; a més d'un procediment abreujat per facilitar l'extensió del llistat de patologies a les malalties rares a mesura que sorgeixin.

La Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu revela que des de l'entrada en vigor del Reial Decret 1851/2009, del 4 de desembre, s'han reconegut un total de 3.494 jubilacions anticipades de treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45%, de les que actualment hi ha en vigor 3.271 pensions. També aporta una taula en què s'observa que l'any en què més treballadors amb discapacitat van accedir a la pensió de jubilació de manera anticipada va ser el 2016, amb 391 altes.

El 2021, per exemple, no en van ser 278. En base a aquestes dades, el Ministeri estima que el cost total de la mesura és creixent en el temps fins a estabilitzar-se passats 10 anys, començant per un desemborsament de 7 milions d'euros el primer any que arribarà als gairebé 150 milions al final de la dècada.

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) fa anys que reclama a la Seguretat Social la millora de la regulació de les pensions de jubilació anticipada de les persones amb discapacitat i tot apunta que aquesta demanda serà una realitat abans que s'acabi el any. Si bé cal matisar que només serà aplicable a fets causants posteriors a l'entrada en vigor del Reial decret, per la qual cosa no tindrà caràcter retroactiu .

El Ministeri no té previst portar aquest assumpte a la taula de diàleg social, on el debat se centra en l'ampliació del període de còmput per al càlcul de la pensió i l'increment de les bases de cotització i pensions màximes. I el temps apressa, ja que el segon paquet de la reforma ha d'estar llest abans de final d'any.