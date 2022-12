Espanya va perdre 3.300 milions el 2020 per frau i errors a l'IVA|@EP

Espanya va deixar d'ingressar un total de 3.396 milions d'euros el 2020 en concepte d'impost sobre el valor afegit (IVA) a causa del frau i l'evasió fiscal, pràctiques d'optimització fiscal, fallides i insolvències financeres o errors administratius, segons l'últim informe anual sobre la bretxa en matèria d'IVA a la UE publicat per la Comissió Europea . Aquesta xifra representa el 5,3% de la quantitat que l'Agència Tributària va aconseguir recaptar per aquest impost el 2020 (63.337 milions d'euros) i confirma la tendència decreixent respecte d'altres exercicis previs.

En el conjunt de la UE , la diferència entre el que s'ha recaptat i els ingressos previstos va assolir els 93.000 milions d'euros, un 9,1% del total. Es tracta d'un muntant 30.000 milions inferior al del 2019 (quan va ser de 134.000 milions) que Brussel·les atribueix a l'augment en el compliment de les obligacions de l'IVA i al control més gran.

Segons l'anàlisi ja són 15 els Estats membres que controlen regularment la seva bretxa de compliment en matèria d'IVA. L'informe també assenyala que la pandèmia de covid19 ha provocat que 19 dels 27 Estats membres experimentessin un descens en els ingressos d'IVA per la disminució del consum global així com per la pèrdua d'ingressos a causa de les reduccions temporals de la càrrega d'IVA aprovades per la majoria dels governs europeus per mitigar limpacte econòmic.

Tot i així, el missatge de la Comissió Europea no ha variat: la bretxa en matèria d'IVA continua sent un problema urgent que cal abordar, particularment en un moment en què els governs necessiten ingressos sostenibles per ajudar a trampejar la incertesa econòmica actual i perquè un quart de les pèrdues -uns 24.000 milions segons les xifres “conservadores” de Brussel·les- són conseqüència directa del frau fiscal al comerç intracomunitari.

"Cal reduir el frau i l'evasió fiscal", ha insistit el comissari d'assumptes econòmics, Paolo Gentiloni, durant la presentació de dues noves iniciatives per alinear el sistema fiscal i millorar la digitalització amb l'objectiu de lluitar contra el frau fiscal. "En temps econòmics difícils com els actuals, les finances públiques necessiten uns ingressos fiscals sòlids, per donar suport tant als nostres serveis públics com a la muntanya d'inversions que necessitem emprendre per a les transicions ecològica i digital i la seguretat energètica", ha afegit l'italià.

Disparitats entre els 27



L'informe també constata les enormes disparitats que continuen existint entre els Estats membres i que oscil·len entre l'1,3% a Finlàndia , l'1,8% a Estònia i el 2% a Suècia, fins al 20,8% a Itàlia. 24,1% a Malta i el 35,7% a Romania. En termes nominals, no obstant, les bretxes més grans es van registrar a Itàlia (26.000 milions), França (14.000 milions) i Alemanya (11.000 milions).

La situació, però, varia si s'analitza la “bretxa política”, l'indicador dels ingressos addicionals per IVA que un Estat membre podria recaptar teòricament si apliqués un tipus uniforme de l'IVA a tot el consum de béns i serveis (sense acudir a exempcions o tipus reduïts) i que donaria lloc a ingressos teòrics ideals.

En aquest supòsit, les pèrdues estimades per Brussel·les a causa de les diverses exempcions es van situar en el 36% dels ingressos teòrics ideals. El país amb la bretxa més gran en aquest cas seria Espanya (47%), per davant d'Eslovàquia, Grècia i Finlàndia (entorn del 42% cadascun) mentre que Malta registraria la menor diferència (16%). Segons l'informe, el gruix d'aquest tipus de bretxa es compon d'exempcions sobre serveis que, en principi, no es poden gravar, com ara els lloguers imputats, la provisió de béns públics per part de l'Administració o els serveis financers.

Un pla per recaptar 18.000 milions més



Per reduir encara més la bretxa i reforçar el sistema, aquest dijous Brussel·les ha proposat noves mesures per modernitzar les regles d'IVA que podrien permetre als Vint-i-set recaptar fins a 18.000 milions d'euros més a l'any. El pla pivota al voltant de tres elements. En primer lloc, el sistema introdueix la notificació digital en temps real a la facturació electrònica per a les empreses que operen de forma transfronterera el que permetrà als governs obtenir més informació i lluitar contra el frau carrusel.

Segons les estimacions de Brussel·les , això permetrà reduir el frau de l'IVA fins a 11.000 milions d'euros anuals i disminuir els costos administratius i de compliment de la normativa per als operadors de la UE en més de 4.100 milions d'euros anuals durant els propers deu anys .

En segon lloc, la proposta planteja actualitzar les normes de lIVA per al transport de passatgers i les plataformes dallotjament de curta durada. El pla preveu que siguin els operadors els responsables de recaptar i remetre l'IVA a les autoritats fiscals quan no ho facin els proveïdors de serveis, per exemple perquè són una petita empresa o un proveïdor individual.

Finalment, Brussel·les introdueix un registre únic d'IVA a tota la UE com existeix amb la finestreta única per a les empreses de compres en línia. D'aquesta manera, les empreses que venen a consumidors d'un altre estat membres es poden registrar una sola vegada a efectes de l'IVA per a tota la UE, i complir les seves obligacions en matèria d'IVA a través d'un únic portal en línia en una sola llengua. Segons les estimacions, amb aquest mecanisme les empreses es podrien estalviar uns 8.700 milions d'euros en costos administratius i de registre al llarg de deu anys.

Transaccions en criptomonedes



Paral·lelament la Comissió també ha proposat noves normes de transparència fiscal per a tots els proveïdors de serveis que facilitin transaccions en criptomonedes a clients que resideixin a la UE. "La cobertura de l'anonimat, el fet que hi hagi més de 9.000 criptoactius diferents disponibles actualment i la naturalesa digital inherent al comerç fan que molts usuaris de criptoactius que estan obtenint enormes beneficis caiguin sota el radar de les autoritats fiscals nacionals", ha explicat Gentiloni sobre els motius d'una proposta amb què busquen garantir que els Estats membres tinguin accés a més informació.

"A la pràctica, això significa que els proveïdors de serveis de criptoactius, independentment de la seva mida o ubicació, hauran d'informar de les transaccions dels clients residents a la UE , ja siguin nacionals o transfrontereres", ha detallat en roda de premsa. Les noves normes entraran en vigor l'1 de gener del 2026 i hi haurà sancions mínimes per als incompliments més greus.