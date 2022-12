El TS ratifica la multa de 49.200€ al PSC per superar la despesa electoral a les municipals del 2019|@EP

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs del PSC contra la resolució del Tribunal de Comptes d'octubre del 2021 que sancionava la coalició amb què es van presentar a les municipals del maig del 2019 amb 49.200 euros per superar el límit màxim de despesa establert per llei .

La sentència del Suprem , ponència del magistrat José Luis Requero , recorda que la coalició es va presentar a 526 municipis de Catalunya , i que va rebre una subvenció per a les despeses electorals derivades de l'enviament de propaganda i paperetes.

Apunta que, d'acord amb la Llei Orgànica sobre Finançament dels Partits Polítics , "la superació (...) en més d'un ui fins a un tres per cent dels límits de despeses electorals" es considera infracció lleu.

Després d'això, recorda que per a despeses d'enviament de paperetes, la llei assenyala que el límit de despesa, o d'abonament de subvenció, és de 0,18 euros per elector a cadascuna de les circumscripcions en què hagi obtingut representació, i matisa que en aquesta convocatòria del 2021, aquesta xifra es va augmentar a 0,21 euros.

El Suprem explica que en aquests enviaments el PSC va declarar un total 1,03 milions d'euros de despeses, si bé finalitzat el procés electoral el límit real es va fixar en 964.052 euros, fet que implicava un excés de 68.912,37 euros, i que aquest va ser el motiu de la sanció.

Després d'això, l' Alt Tribunal entra a valorar com va influir a l'excés de despeses ordinàries de la coalició aquest desajust i diu que finalment va incórrer en un excés de 24.600,76 euros respecte del límit màxim de 1.389.454,87 euros per despeses ordinàries. "Això és, un 1,77% i és el que fa que se li imposi la sanció impugnada de 49.201,52 euros per la infracció lleu prevista" a la llei de finançament de partits. Aquest càlcul és conseqüència de sumar despeses de propaganda no justificades al còmput dels ordinaris.

NO HI HA PRESCRIPCIÓ

La coalició va al·legar en el recurs que el Tribunal de Comptes havia arribat tard a sancionar-lo perquè la infracció havia prescrit. Sostenia que els dos anys de termini per multar-lo començaven el dia abans de la jornada de reflexió, el 24 de maig del 2019, per la qual cosa la possibilitat de sanció anava fins al 24 de maig del 2021.

Així, ha defensat que com se li va notificar la sanció en mà el 25 de maig del 2021, "el procediment es va iniciar superat el termini de dos anys, per la qual cosa la infracció ha prescrit".

A això, la coalició afegia que ja que la subvenció d'enviament de propaganda fixa el límit "a posteriori després de finalitzar el procés electoral" perquè depèn de la representació obtinguda, el límit és incert. "En conseqüència, l'acte impugnat incorre amb motiu de nul·litat", asseverava la coalició.

Sobre la possible prescripció, la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem indica que si bé l'il·lícit es va cometre fins al 24 de maig de 2021, "no obstant això el cas d'interlocutòries és aliè a aquest plantejament perquè si la infracció consisteix a haver-se excedit del límit del subvencionable, aquest fet no es coneix ni es pot tenir per comesa l'il·lícit sinó quan es determina aquest límit”.

I apunta que el Tribunal de Comptes no pot fer el càlcul del que és subvencionable ni incoar un procediment sancionador, sinó una vegada finalitzat el procés electoral. Per això no hi cabria prescripció.

LA LECTURA DEL TRIBUNAL ÉS CORRECTA

Pel que fa a la despesa electoral en tramesa de paperetes, el Suprem fa un repàs del que especifica Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per concloure que la lectura que fa el Tribunal de Comptes de l'article 193.3.b) de la LOREG correcta".

"Si la regla directa és que la quantitat resultant de l'apartat d'enviament de paperetes no se sumi a la despesa ordinària si es justifica que s'ha destinat a la realització efectiva d'enviaments directes i personals, va de seu que sí que procedirà sumar-la si no es justifica la realització efectiva de l?activitat", explica.

Ressalta així que aquesta decisió del Tribunal de Comptes "no implica crear un tipus sancionador mitjançant la interpretació de la norma, sinó donar sentit a la norma per determinar quan cal fer aquesta suma".

I resol que en el cas de la coalició liderada pel PSC procedeix desestimar el recurs contenciós administratiu ja que es parteix del que s'ha declarat com a despesa per enviaments paperetes i propaganda, "i la manca de justificació és el que porta a tenir-ho com a despesa subvencionable, no per aquest concepte sinó ordinari”.