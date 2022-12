Arxiu - Monedes, moneda - EUROPA PRESS - Arxiu

El 77% dels europeus creu que l'euro és "una cosa bona" per a la Unió Europea , mentre que un 69% veu avantatges a la divisa única al seu propi país, encara que un 64% dóna suport a la supressió de les monedes d'1 i 2 cèntims, segons l?enquesta de l?Eurobaròmetre publicada aquest divendres.

A més, els resultats mostren un alt nivell de suport al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, l'instrument principal dels fons NextGenerationEU , ja que el 75% dels enquestats recolza els ajuts de 750.000 milions del pla de recuperació per donar suport a tots els Estats membres, amb la condició que facin inversions i reformes ecològiques, digitals i socials.

Els resultats també mostren un suport fort al SURE, l'instrument europeu dotat amb 100.000 milions d'euros i dissenyat per protegir els llocs de treball i els ingressos afectats per la pandèmia del Covid-19.

En aquest sentit, la gran majoria dels enquestats, un 80%, creu que va ser positiu que la UE concedira préstecs per ajudar els Estats membres interessats a mantenir la feina en el context de crisi sanitària.

D'altra banda, el 79% creu que la taxa d'inflació d'aquest any serà superior a la de l'any passat, fet que suposa la proporció més alta observada des del 2008.

El sondeig de l'Eurobaròmetre es va dur a terme entre uns 17.800 enquestats dels 19 Estats membres de la zona de l'euro, entre el 3 i l'11 d'octubre del 2022, per mesurar la percepció dels ciutadans sobre el suport financer de la UE prestat a els Estats membres per superar la crisi Covid-19.