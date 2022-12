Inassistència laboral: Més d'1,2 milions de persones falten a la feina diàriament a Espanya|@EP

L'absentisme laboral continua a nivells elevats. És cert que l'impacte d'aquest fenomen s'ha moderat el segon trimestre de l'any en baixar gairebé un 1%. Tot i això, més d'1,2 milions treballadors falten a la feina al dia malgrat que es comptava amb la seva presència, i més del 22% ho fa sense baixa mèdica .

És la mitjana que revela Randstad Research a partir de l'Enquesta Trimestral de Costos Laborals que realitza l'INE. Així, 280.000 treballadors van faltar a la feina malgrat no tenir baixa mèdica i 977.000 es van absentar per una incapacitat temporal.

L'absentisme laboral suposa que al nostre país es perden el 6,2% del total de les hores pactades, reduint-se un 0,9% respecte al trimestre anterior. L'absentisme no degut a incapacitats temporals, és a dir, el no justificat, va tenir una taxa de l'1,4%, mentre que les baixes per malaltia provoquen perdre gairebé un 5% de les hores pactades.

"L'absentisme laboral es configura com un problema greu per a les empreses espanyoles, amb un impacte directe sobre la productivitat i els costos empresarials, llastrant així mateix la seva competitivitat", destaquen en la seva anàlisi des de Randstad Research. De les dades de l'INE s'extreu que el 6,2% dels 20,5 milions d'afiliats equival a una mica més de 1,2 milions de treballadors.

Per regions i sectors

La comunitat autònoma amb més taxa d'absentisme laboral va ser el País Basc, amb un 8,4%, seguit de les Canàries i Cantàbria, totes dues amb el 7,3%. També van registrar xifres per sobre de la mitjana nacional Astúries, amb un 6,9%; Galícia, amb un 6,8%; Navarra, amb un 6,6%; Regió de Múrcia, amb un 6,5%; Catalunya, amb un 6,3%; i Aragó i Castella i Lleó, totes dues amb el 6,2%.

La regió amb la taxa d'absentisme més baixa del segon trimestre va ser Madrid, amb un 5,3%, seguit del 5,5% que es va registrar a les Balears. Per sota de la mitjana nacional, també hi ha Castella-la Manxa, Extremadura i la Rioja, totes tres amb el 5,9%, i Andalusia, amb un 6%.

Pel que fa al volum de treballadors en absentisme total, Catalunya encapçala la llista, amb 221.823 empleats en aquesta situació. A Andalusia, la xifra és de 196.710 treballadors, mentre que a la Comunitat de Madrid se situa en 171.243 i el País Valencià, en 121.402.

Aquestes quatre comunitats van concentrar el 56,4% de tots els professionals que es van absentar diàriament durant el segon trimestre del 2022. A La Rioja, el nombre de treballadors en absentisme laboral va ser de 8.431, seguit de Cantàbria, amb 18.403, i Navarra, amb 19.305.

El sector serveis va registrar en el segon trimestre del 2022 una taxa d'absentisme del 6,3% , seguit del 6,2% a la indústria, mentre que el sector de la construcció es va situar per sota de la mitjana nacional, amb un 4, 7%.

Els sectors concrets d'activitat que han registrat taxes d'absentisme menors durant el segon trimestre del 2022, segons l'estudi de Randstad, van ser les activitats immobiliàries, Publicitat i estudis de mercat, Indústria del cuir i del calçat, totes tres amb el 4,1 %.