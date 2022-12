CaixaBank, líder en banca digital a Espanya / Arxiu

AQMetrix , companyia especialitzada en valorar la qualitat oferta per serveis financers en línia, ha situat CaixaBank com a líder en banca digital a Espanya en totes les categories, incloent-hi tant banca mòbil com servei web.

Els resultats de l'últim rànquing elaborat pels experts d'AQMetrix, basats en l'anàlisi qualitativa dels serveis de banca digital, estableixen quines són les aplicacions i els webs de les entitats financeres a Espanya amb un comportament millor. Les dades s'han recopilat durant el tercer trimestre del 2022 a partir de l'avaluació de prop d'una vintena d'entitats.

En aquest estudi, CaixaBank és l'entitat que ha obtingut les millors puntuacions , cosa que ha permès a l'entitat situar-se al capdavant de la classificació de tots els serveis: banca mòbil per a particulars, banca mòbil per a empreses, servei web per a particulars i servei web per a empreses. A les quatre categories, CaixaBank ha aconseguit la màxima valoració possible (AAA).

CaixaBank ha aconseguit aquests resultats pels resultats en disponibilitat dels canals, superiors als de la resta d'entitats avaluades, així com pel rendiment del servei quant a temps de càrrega.

A tot això s'hi afegeix l' àmplia oferta de serveis a disposició dels clients a través de CaixaBankNow, el servei de banca digital de CaixaBank. Actualment, CaixaBankNow permet als clients, particulars i empreses, fer tota mena d'operatives, des de la gestió de finances personals amb l'ajuda d'eines analítiques que estableixen avisos personalitzats sobre pagaments i rebuts futurs fins a l'accés a finançament immediat, la gestió de targetes i el fraccionament de compres, la signatura digital doperacions o la comunicació segura amb el gestor personal.

CaixaBankNow ha rebut el premi de la revista Global Finance a la millor aplicació mòbil de banca de particulars a Europa Occidental el 2021, 2020 i 2018; i el 2019, va ser reconeguda, per aquesta mateixa publicació, com la millor del món. Així mateix, la institució BAI ha premiat la plataforma en diverses ocasions: 'Premi global a la categoria d'Innovació de processos interns 2020' i 'Premi global a la categoria de Punts d'interacció i experiència d'usuari 2018'.