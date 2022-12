Hisenda explica com estalviar fins a 3.425 euros a la propera declaració de la renda|@EP

Estalviar a la declaració de la renda. Aquest és el somni de cada contribuent. I els tècnics del Ministeri d'Hisenda, agrupats a Gestha, aconsella aprofitar la recta final de l'any per estalviar fins a 3.425 euros a la propera declaració de la renda , i recorden que aquest any ha disminuït l'incentiu de plans de pensions individuals i, a canvi , s'afavoreixen els plans de previsió empresarial.

En un comunicat, aquest sindicat explica que les mesures adoptades per alguns governs autonòmics, com la deflactació de l'escala autonòmica de l'IRPF i dels mínims personals i familiars, no influeixen perquè els avantatges fiscals més grans es concentrin en els contribuents amb sous més grans i patrimonis.

D'aquesta manera, mentre que les persones amb ingressos superiors als 600.000 euros a l'any podran abaratir la factura fiscal fins als 71.109 euros, per a les persones amb rendiments anuals de 21.000 euros els avantatges fiscals no arriben als 1.626 euros, i per als de menys ingressos, les possibilitats de deduir són pràcticament inexistents a la pràctica.

Aquests contribuents amb menor renda solen poder deduir per les deduccions autonòmiques al lloguer i fins i tot per la deducció estatal transitòria si el contracte de lloguer és anterior al 2015, però a la pràctica aquestes deduccions no operen per l'absència o la baixa quantia de les seves retencions.

Des de Gestha han llançat una sèrie de recomanacions de cara a abaratir la factura fiscal del 2022 a l'última recta de l'any. El primer consell és aprofitar les deduccions per obres de millora deficiència energètica en habitatges.

A més, des del sindicat han recordat que baixa a 1.500 euros l'aportació màxima al pla de pensions individuals, tot i que amb la possibilitat d'incrementar les aportacions fins a 8.500 euros més per aportacions a plans de pensions empresarials. Es recomana aprofitar la recta final de l'any per fer aportacions fins a esgotar el límit.

D'aquesta deducció se'n beneficia la meitat dels declarants que ingressen més de 60.000 euros, l'estalvi dels quals suposa de gairebé la meitat de l'aportació al Pla de Pensions en ser una reducció de la base imposable que disminueix la progressivitat de la resta dels ingressos ordinaris .

El sindicat també recomana aplicar la deducció per compra i renovació de l'habitatge i assenyala que el final d'any és un bon moment per fer comptes i compensar les pèrdues generades en un fons d'inversió, accions o derivats financers amb els guanys patrimonials obtinguts.

A més, els tècnics han aconsellat planificar la venda d'accions i han recordat que els donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció permeten deduir el 80% per als primers 150 euros i el 35% per als imports restants, que arriba al 40 % si en els dos anys immediats anteriors es dóna a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, en cadascun, al de l'exercici anterior, limitada a una aportació màxima del 10% de la base liquidable.

La deducció per a amics i familiars de tercer grau dels emprenedors és d'un 30% de la inversió a la quota estatal de l'IRPF en subscriure les accions o participacions de la societat. En total es podrien estalviar fins a 3.425 euros