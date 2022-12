Catalunya press Reyes Maroto

El Ministeri d'Indústria i Comerç donarà fins a 150.000 euros a les petites i mitjanes empreses (pimes) que implantin una reducció mínima del 10% de la jornada laboral i mantinguin aquest pla durant almenys dos anys, sense reduir el salari dels seus empleats .



El Govern va enviar a consulta pública el projecte d?ordre que regularà l?impuls de la jornada laboral de quatre dies en petites i mitjanes empreses (pimes) industrials a mitjans de juny i s?espera que publiqui l?ordre en els pròxims dies.



El projecte pilot compta amb un pressupost de 10 milions d'euros , segons l'acord assolit l'any passat entre el Govern i Més País, quan els d'Íñigo Errejón van donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 a canvi que s'hi ha d'incloure una partida per estudiar la jornada laboral de 32 hores.



La suma que rebrà cada empresa per posar en marxa aquest projecte pilot serà de fins a 150.000 euros i beneficiarà unes 60 o 70 pimes , segons va avançar 'El Periódico' aquest diumenge.

Mas País estimava que podrien sumar-se al projecte unes 160 empreses, amb un benefici de més de 3.000 empleats a la primera edició del programa.



Aquest projecte pilot vol millorar la productivitat, la conciliació laboral, la igualtat d'oportunitats i la salut física i mental dels treballadors.



A més, les empreses hauran d'incorporar mesures organitzatives, de processos productius i de formació per generar una millora de la productivitat que compensi en els costos salarials més grans. També s'han de fixar indicadors per mesurar l'evolució de la productivitat.



Per donar suport a aquest esforç inicial, el Govern preveu ajudes directes temporals pels costos assumits per l'empresa com a conseqüència de la reducció de la jornada i d'implementació de noves fórmules organitzatives i la formació, com constava al projecte sotmès a consulta pública.



En aquest document, també es plantejava la possibilitat de finançar de manera parcial els costos salarials dels treballadors que se sumin a la reducció de la jornada laboral, els costos de formació relativa a l'optimització del temps de treball, els costos de col·laboracions externes o els costos de personal intern necessaris per al disseny o redisseny de processos.