Cada cop costa més arribar a final de mes / @EP



El 60% dels espanyols tenen més dificultats que fa un any per arribar a final de mes tot i reduir les despeses familiars en tres àmbits: energètic, financer, i d'alimentació i lleure, segons l'informe 'Les llars espanyoles davant la inflació el 2022: despesa i estalvi familiar a l'actual escenari econòmic' elaborat per la divisió de Llar de Línia Directa Asseguradora.

Navarresos (70%), andalusos (68%) i de La Rioja (65%) són els que afirmen tenir més dificultats per arribar a final de mes en comparació amb el conjunt d'Espanya.

Per contra, els habitants de Castella i Lleó (51%), el País Valencià (53%) i el País Basc (54%) presenten menys dificultats en comparació amb la mitjana nacional. Així, la pujada de preus de l'energia ha tingut un fort impacte al pressupost familiar del 2022.



Segons l'informe, un 44% dels espanyols diu que perceben increments de més d'un 20% a les factures de llum i gas del 2022. Per això, gairebé nou de cada deu espanyols diuen que han reduït el consum energètic a la llar aquest darrer any . Per al 43% dels espanyols la manera de reduir-lo ha estat limitar-ne el consum a l'imprescindible mentre que el 35% s'ajusta a les franges horàries més barates.



L' eficiència energètica a les llars encara és una tasca pendent a Espanya. Al voltant del 70% dels espanyols no es planteja reformar el seu habitatge per fer-lo més eficient i sostenible podent reduir despeses pel cost econòmic que comporta.



Tot i això, ja hi ha un 14% d'espanyols que ha instal·lat plaques solars a l'habitatge o es planteja fer-ho i el 21% ho faria, però li frenen els tràmits que cal. Al bloc energètic, l'estudi revela que moure menys el cotxe és també una manera d'estalviar i reduir l'empremta de carboni a casa.



En aquest sentit, sis de cada deu espanyols amb vehicle en propietat estan usant-ho menys optant més pel transport públic i el 76% valora positivament l'abonament gratuït per al tren, sobretot els més joves (81%) i un 35% dels ciutadans ho ha sol·licitat o sol·licitarà properament.



Al bloc financer, gairebé el 80% dels espanyols afirma haver d' acudir als seus estalvis en algun moment per arribar a final de mes i dos de cada deu opten pel pagament a crèdit per aconseguir-ho. Així mateix, només el 22% dels ciutadans aconsegueixen estalviar cada mes i un terç estalvia menys de 100 euros al mes.

Segons l'informe, una manera d'estalviar a casa és canviar de companyia d'algun dels subministraments com el telèfon, la llum, el banc o les assegurances buscant tarifes més barates. I és el que han fet la meitat dels espanyols, que afirmen canviar de companyia d'algun dels seus subministraments per una qüestió de preu. Així, els ciutadans tendeixen a canviar més sovint de companyia telefònica o energètica que de banc o assegurances.



En aquest darrer apartat, el 27% dels espanyols tenen previst canviar d'asseguradora al llarg del 2023, si bé la meitat dels espanyols mantenen la despesa en assegurances i un 13% tenen previst augmentar-ne el desemborsament per pòlisses o productes més complets.



La situació econòmica actual ha provocat també un enduriment de les condicions financeres que afecten l'economia familiar a les hipoteques. En aquest sentit, segons l'anàlisi, el 23% dels espanyols estan pensant a canviar la hipoteca a tipus fix per la por de no poder pagar-la i set de cada deu no volen canviar la tipologia actual d'hipoteca per la incertesa de veure's en una situació pitjor a l'actual.



Al bloc alimentació i lleure, més del 65% dels espanyols sostenen que reduiran les seves despeses aquest Nadal limitant-lo als àpats i als regals. Aquesta intenció s'aplica no només a finals d'aquest any sinó en les previsions per al 2023 , ja que vuit de cada deu espanyols afirmen que retallaran la despesa en lleure durant el proper any principalment en roba, menjars i viatges.



A més de reduir en lleure , els ciutadans també s'han vist obligats a canviar la composició de la cistella de la compra. De fet, la meitat dels espanyols diuen que han canviat la cistella de la compra en l'últim exercici.



La manera d'estalviar ha estat substituir marques originals per marques blanques (22%), optar per productes més barats com ara carn de pollastre, porc o peix congelat (13%) o comprar menys producte fresc com carn de boví i peix (10%) .