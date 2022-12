Bonet, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

El Ple de la Cambra de Comerç d'Espanya ha reelegit per unanimitat José Luis Bonet com a president de la institució per als propers quatre anys. En el seu discurs d'acceptació, Bonet ha defensat el paper clau de les empreses a l'economia ia la societat, com a garants del benestar conjunt dels ciutadans i "solució als desafiaments a què ens enfrontem".

El president de Cambra d'Espanya, ha subratllat que les empreses han de ser les grans protagonistes i els motors de canvi i ha assenyalat el seu optimisme davant el futur basat en cinc condicions: l'estabilitat d'Espanya com a país segur, la potència de les nostres empreses i ànim dels nostres empresaris, l'impuls de la col·laboració publicoprivada, la cooperació entre les empreses que estan substituint la manca d'acord polític, el suport a les democràcies occidentals i la puixança de determinats sectors com ara el turisme.

De cara als propers quatre anys, José Luis Bonet ha explicat les línies estratègiques d'actuació de la Cambra de Comerç d'Espanya: digitalització, formació, sostenibilitat, internacionalització, emprenedoria, defensa institucional i consolidació del sistema cameral, per així contribuir a la “ transformació de model econòmic d'Espanya i assolir un creixement més sòlid, sostenible i inclusiu”.



Es tracta del tercer mandat consecutiu al capdavant de la Cambra d'Espanya per a José Luis Bonet, que ha destacat la consolidació del lideratge de les cambres de comerç com un dels grans èxits d'aquests darrers vuit anys: “La utilitat de la institució és ara fora de tot dubte, ia través seu tota la xarxa s'ha consolidat com un instrument vital per impulsar la transformació del nostre teixit productiu i, amb ell, la del conjunt d'Espanya”.

"Hem actuat sense descans a favor de les empreses i aquest afany s'està veient ara reconegut en forma d'encomanes de les diferents administracions públiques per gestionar els fons Next Generation", ha subratllat José Luis Bonet fent referència a la designació de Cambra d'Espanya com entitat col·laboradora de Red.es en la gestió del programa Kit Digital, a més del recent acord amb la Secretaria d'Estat de Comerç per executar el Programa de Mentoring Internacional que vol reforçar la posició de les pimes exportadores. Tots ells, exemples de col·laboració publicoprivada i cooperació entre les empreses, “com a model virtuós per fer avançar les reformes que Espanya necessita, en un context d'absència de consens polític”.