El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas / @EP

Els ministres de Pesca de la Unió Europea (UE) han aconseguit aquest dimarts un acord per als Totals Admissibles de Captures (TAC) i quotes per al 2023 que duplica la quota de lluç sud per a Espanya respecte al 2022, un augment que el ministre de Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha qualificat d'“històric”.



El ministre ha celebrat l'acord que han arribat aquest dimarts els ministres després d'una negociació "llarga, complexa i difícil" de què Espanya surt satisfeta i amb un acord "històric" per al lluç sud, que duplica la seva quota del 2022 amb una quantia global de 9.953 tones per al 2023, "la millor xifra dels darrers 8 anys i la segona millor del segle".



D'aquesta xifra, que suposa un gran increment respecte a l'augment del 10% que plantejava la proposta inicial de la Comissió Europea, se'n beneficiaran 1.200 vaixells de les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc.



L'acord ha arribat després de més de 22 hores consecutives de negociacions a la segona jornada de la reunió, precedida per una trobada inicial diumenge, dia en què el ministre ja va augurar una "marató pesquera".



També la quota de verat han registrat un augment de 20% que preveu per a Espanya 29.439 tones d'aquesta espècie pescada per uns 900 vaixells al Cantàbric i que suposa deixar enrere un episodi de multa de 5.500 tones de multa fins a l'any passat. que Planas ha donat aquesta situació per “recuperada”.



Mentrestant, la quota del sorell ha passat del TAC 0 que proposava Brussel·les a una xifra revisada de 3.271 tones de captures accessòries, un 4% de les 70.000 del 2022, cosa que, segons Planas, mostra que l'estoc es troba "en males condicions “ . "Encara queda feina per fer però el resultat és positiu dins del context", ha afegit.



Pel que fa a l'abadejo, el llenguado i les unitats funcionals d'escamarlan, el ministre ha assenyalat que Espanya ha complert també els seus objectius en aconseguir el manteniment de les quotes pesqueres assignades davant de les reduccions que plantejava la Comissió, d'un 11% en el cas del llenguado, del 10% per a l'abadejo i del 36% per a l'escamarlà.



Un altre tema que Planas ha qualificat de "complex" , a causa del nombre d'Estats membres implicats, ha estat la pesca de l'anguila, per a la qual s'ha arribat a un acord de veda de sis mesos de forma continuada o bé en dos períodes de 3 mesos consecutius, com demanava Espanya.



Finalment, Planas ha destacat que ha tingut gran atenció per part dels Estats membre i el sector pesquer la proposta d' Espanya, França i Portugal de fixar quotes plurianuals amb el propòsit d'acabar amb les "sessions nocturnes interminables" a què acostumen les reunions de ministre de Pesca i organitzar millor la feina del consell.



REDUCCIÓ D'ESFORÇ A LA MEDITERRANI

Pel que fa a la reducció dels dies d'esforç a la Mediterrània, una altra de les prioritats d'Espanya, Planas ha celebrat la baixada de la reducció del 7,5% de la proposta inicial a un 7%, mentres que s'ha augmentat la compensació del 3% al 3,5%, fet que suposa una reducció neta d'entre 9 i 10 dies de pesca per vaixell.



Tot i això, el ministre ha apuntat que la reducció dels dies de pesca li sembla un instrument "inadequat" des del punt de vista de la sostenibilitat pel que, malgrat els avenços aconseguits en aquests àmbits, Planas ha reconegut que s'ha vist "obligat a votar en contra d'aquest reglament" perquè Espanya té una "divergència de fons" amb la Comissió en la seva aplicació i interpretació del reglament de la Mediterrània occidental ja que creu que no és a través de la reducció de dies, sinó de la selectivitat a la pesca com s'aconseguirà la sostenibilitat el 2025.



La proposta de la Comissió també incidia en dues mesures que Espanya té recorregudes davant del Tribunal Superior de Justícia de la UE, la imposició d'un límit màxim de captures per a la gamba vermella, que ha baixat del 7% al 5%, i el règim d'esforç pesquer per als palangrers pel lluç, per als quals s'ha eliminat la veda.



NEGOCIACIONS AMB REGNE UNIT I NORUEGA

Pel que fa a les negociacions amb el Regne Unit, Planas ha confirmat que no s'ha acabat l'acord, tot i que, en relació amb el bonítol, Espanya ha aconseguit, per primera vegada, llicències per accedir a aigües britàniques.



Mentrestant, respecte al lluç nord es produeix un increment de quota del 5%; també el rap de la zona VII puja un 11% i el gall de la zona VII, un 14%.

Tampoc no s'ha culminat un acord amb Noruega , amb negociacions bloquejades que han forçat l'adopció de quotes trimestrals, com va passar l'any passat amb el Regne Unit, per evitar que la flota hagi d'aturar la seva activitat.