La consellera dEconomia i Hisenda, Natàlia Mas / @EP

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la validació d'un decret de concessió d'un suplement de crèdit als Pressupostos de 2022 de 376 milions d'euros per al departament de Salut , que ha prosperat amb el suport de tots els grups tret del vot en contra de Vox i CUP i abstenció del PP.

La consellera dEconomia i Hisenda, Natàlia Mas, ha presentat el text que concedeix aquest suplement de crèdit a Salut i autoritza el dEconomia a fer les modificacions pressupostàries necessàries.

A l'exposició de motius, el Govern argumenta la necessitat de concedir el crèdit per l'augment de l'activitat sanitària i pel cost de les receptes de nous medicaments i tractaments que s'han incorporat a la cartera pública així com per la despesa derivada de la Covid.

"És una mesura d'emergència per fer front a les necessitats del nostre sistema sanitari", ha explicat Natàlia Mas, que ha recalcat la importància de protegir la salut de les persones , enfortir les bases del sistema sanitari i reforçar la situació dels professionals.

La diputada del PSC-Units Assumpta Escarp ha assegurat que aquest decret ha evidenciat que el Govern està en minoria i que havia de negociar i dialogar per buscar els suports necessaris per tirar-ho endavant: “La resta de grups no l'ha utilitzat mai com un element de pressió per als Pressupostos".

En la mateixa línia s'ha pronunciat la diputada de Junts Titón Laïlla, que malgrat considerar el decret "un pegat, just i necessari", ha fet una crida a replantejar el sistema per fer-lo més eficient.

Des dels comuns, el diputat David Cid ha acusat el Govern d'abusar dels decrets i de no haver negociat amb els grups les prioritats que necessita el sector públic català, on creu que cal apostar per l' atenció primària i per millorar les condicions dels professionals.

El diputat d'ERC Jordi Albert ha negat que hi hagi hagut una mala gestió pressupostària , ha retret als grups haver demorat el decret "el màxim possible" i ha reclamat una revisió del sistema de finançament per enfortir el sector i tenir Pressupostos.

GESTIÓ DE RECURSOS PÚBLICS



Per a la diputada de Cs Anna Grau, la gestió de la sanitat pública catalana és, en les paraules, impresentable, però ha argumentat el vot a favor del seu grup perquè defensa que es preocupen per la salut de les persones: "I cada euro que es gasten en això és un euro que no malversen, que no va al 3% ni a Diplocats”, ha afegit.

Per part de Vox, el diputat Joan Garriga ha criticat la falta de previsió pressupostària , ha constatat les mancances del sector, i ha demanat al Govern que baixin despesa pública després d'acusar-los de “malbaratar molts diners en temes sectaris”.

La diputada del PP Lorena Roldán ha coincidit a opinar que el Govern no gestiona bé els números i que ja sabien que això passaria, i ha afegit que els problemes estructurals del sector sanitari "no se solucionaran ara amb un pegat i un suplement de crèdit" .

També ha qüestionat la gestió del Govern dels diners públics la diputada de la CUP Laia Estrada, que ha criticat que es aposti pel model de concertació publicoprivat i creu que el decret suposa una despesa que “no té res a veure amb donar-ne una resposta a la situació límit que viu la sanitat pública".

"És un pegat, un mal arranjament per arreglar una sanitat pública que està feta miques", ha sostingut en la seva intervenció el diputat no adscrit Antonio Gallego.