Els ministres d'Energia de la Unió Europea (UE) han fracassat aquest dimarts en el seu intent de tancar un acord sobre el sostre al preu de les compres de gas, i per això les negociacions segueixen obertes i deixen oberta la via perquè siguin els líders els qui desbloquegin la situació a la cimera d'aquest dijous.

Les distàncies han estat insalvables entre els països que, liderats per Espanya, veuen "inassumible" un límit massa alt i els que rebutgen revisar a la baixa el límit per por que faci malbé la seguretat de subministrament.

Les dues parts han mantingut almenys tres reunions per reconciliar posicions en paral·lel a la trobada formal a Brussel·les, a fi d'acostar, als marges, unes postures que finalment no han estat prou flexibles per facilitar l'acord per a aquesta mesura.

Segons han assenyalat fonts la delegació alemanya, que s'havia mostrat oberta a consultes, s'ha acabat replegant davant la trucada a l'ordre de Berlín, que entén que el canceller alemany, Olaf Scholz, tindrà millors opcions per aconseguir un acord que beneficiï els interessos de la seva indústria.

Això ha provocat que Alemanya hagi tornat enrocar-se en la seva postura inicial, des de la qual rebutja qualsevol sostre als preus del gas que es fixi per sota dels 200 euros el megawatt hora (MWh), una cosa "inassumible" per al bloc de països que lidera Espanya.

D'aquesta manera, el desbloqueig de la mesura s'eleva a una negociació dels líders de la Unió Europa (UE) a la cimera d'aquest dimecres i dijous, on les mateixes fonts preveuen que Berlín defensi una posició "dura" respecte a un límit elevat.

Tot i els esforços tant de la presidència txeca com dels ministres, les diferències s'han revelat insalvables, de moment, de cara a aprovar el mecanisme de correcció del mercat , com en diu Brussel·les, per limitar l'excessiva pujada dels preus del gas motivada per l'agressió russa a Ucraïna.

Encara que l'últim text de compromís presentat per la presidència txeca havia rebaixat el límit inicial plantejat per la Comissió de 275 euros el megawatt hora (MWh), fins als 200 euros, una xifra al voltant de la qual, al principi, alemanys i holandesos estaven oberts a negociar, el tancament de files des de Berlín ha truncat la via comuna.

A més d'aquest bloqueig estan aturats dos reglaments més que la delegació espanyola condiciona a un paquet conjunt amb el límit al preu del gas: les compres conjuntes i l'acceleració dels permisos de renovables.