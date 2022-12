Foto: Europa Press



L' Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar una dècima al novembre en relació amb les dades d'octubre i va retallar mig punt la taxa interanual, fins al 6,8%, la xifra més baixa des del gener, just abans de declarar-se la guerra a Ucraïna, quan l'IPC es va situar al 6,1%, segons les dades definitives publicades aquest dimecres 14 de desembre per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que coincideixen amb els avançats per l'organisme a finals del mes passat.

La dada del novembre és quatre punts inferior al pic assolit el mes de juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt des del setembre del 1984.



Amb la moderació registrada al novembre, la inflació suma quatre mesos consecutius de descensos en la taxa interanual després que a l'agost baixés tres dècimes, fins al 10,5%; al setembre disminuís 1,6 punts, fins al 8,9%, ia l'octubre es reduís 1,6 punts, fins al 7,3%.

Segons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 6,8% al novembre es deu, principalment, a la baixada dels preus dels carburants, de l'electricitat i del gasoil per a calefacció i dels hotels.

També influeix en la moderació de la inflació el fet que els preus de vestit i calçat, per la nova temporada d'hivern, han pujat menys el novembre d'aquest any del que ho van fer el mateix mes del 2021.

Els preus dels aliments, per part seva, van créixer al novembre un 15,3% en taxa interanual, una dècima menys que a l'octubre. Dins dels aliments, els que més han pujat de preu a l'últim any són el sucre (+50,2%); els olis i greixos (+31,5%); la llet (+30,9%); els ous (+27,1%); els cereals (+22,9%); els productes lactis (+21,7%) i les patates (+21,5%).