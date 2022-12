Bernard Arnault és el propietari de marques com Louis Vuitton. Foto: Europa press



El multimilionari Bernard Arnault i la seva família s'han coronat com la fortuna més gran del planeta , desbancant així Elon Musk , segons recull l' índex de milionaris en temps real que elabora la revista Forbes . La fortuna dels Arnault s'ha elevat un 0,45% aquest dimarts, fins a 188.100 milions de dòlars (176.428 milions d'euros), mentre que la de Musk ha baixat un 3,91%, fins a 181.300 milions de dòlars (170.050 milions d'euros).

Entre altres propietats, els Arnault són amos del 48,14% del conglomerat de luxe LVMH, on s'aglutinen marques com Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe, Sephora, Bulgari o Tiffany. Per la seva banda, Musk és amo de la major part de Twitter, de SpaceX i del 14,11% de Tesla.

Des del màxim assolit el novembre del 2021, la cotització de les accions del fabricant d'automòbils elèctrics s'ha enfonsat un 58%. Al mateix horitzó temporal, les accions de LVMH han crescut un 3,5%. La tercera posició de l'índex en temps real de Forbes és per a l'indi Guatam Adani, president del conglomerat Adani Group; seguit del fundador d'Amazon, Jeff Bezos; i l'inversor Warren Buffett.