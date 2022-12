Foto: Europa Press



Les pensions contributives pujaran el 2023 un 8,5% amb la fórmula de revaloració recollida a la llei de reforma de les pensions en què es té en compte, com a referència per determinar la pujada d'aquestes prestacions, l'IPC interanual mitjana de dotze mesos (de desembre de l'any anterior al novembre de l'exercici en vigor). L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest dimecres 14 de desembre la dada definitiva de l'IPC del novembre , de manera que la mitjana del desembre del 2021 al novembre del 2022 dóna una inflació en aquest període del 8,46%, si bé el El Govern té intenció d'arrodonir-lo al 8,5% a l'hora de revalorar les pensions i l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Per part seva, les pensions no contributives mantindran per al proper exercici la pujada del 15% que se'ls va aplicar el mes de juliol passat en virtut d'una esmena pactada pel Govern amb Bildu en el marc de la negociació pressupostària.

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2023, recentment aprovats al Congrés, no contemplaven la xifra concreta en què pujaran les pensions contributives l'any que ve perquè es desconeixia la dada d'inflació a què està vinculada la seva revaloració, encara que el Govern calculava que estaria al 8,5%, desena amunt o avall, com així ha estat.

PUJAR LES PENSIONS COSTARÀ MÉS DE 12.700 MILIONS

A més, la Seguretat Social calcula que cada dècima de pujada de les pensions té un cost d'uns 150 milions d'euros, per tant, elevar-les un 8,5% implicarà una despesa d'aproximadament 12.750 milions d'euros.

Per part seva, el Banc d'Espanya estima que cada dècima d'increment implica un cost de 180 milions d'euros. Fent servir aquestes estimacions, el cost de la pujada de les pensions en un 8,5% rondaria els 15.300 milions d'euros.