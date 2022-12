Foto: Europa Press

El proveïment de gas natural a Espanya es realitza per dues vies: la importació de gas natural liquat (GNL) transportat en vaixells des dels seus punts de producció i que és regasificat als centres de regasificació espanyols, i via el flux de gas natural a través de gasoductes internacionals que connecten Espanya amb països productors.

A la primera dècada dels 2000 la importació de gas natural liquat per via marítima va ser la principal via d'abastament de gas natural. Tot i això, a partir del 2010 l'abastament de gas natural via gasoducte augmenta la seva participació, a mesura que la importació via marítima perd importància i per la construcció de gasoductes que uneixen Espanya amb Àfrica, específicament amb Algèria.

A partir del 2019 torna a ser preponderant la importació de gas natural líquid via marítima per regasificar-lo. L'any 2021, el 54,5% del gas que es va importar a Espanya es va fer a través de gas natural liquat (GNL). Al llarg del primer trimestre del 2022 la importació de GNL ha tornat a superar el gas natural via gasoducte, arribant a participacions sobre el total importat de 70, degut, en gran mesura, a la interrupció del subministrament de gas algerià a través de territori marroquina a través del gasoducte Magrib.

Històricament, el principal proveïdor de gas a Espanya ha estat Algèria, via importació marítima de gas liquat i després via els gasoductes Magrib i Medgaz. Des del primer trimestre del 2022 els Estats Units, via importació de gas natural liquat, van superar Algèria com a principal proveïdor de gas natural Espanya.

La infraestructura de proveïment de gas natural a Espanya està composta per set plantes de regasificació per a la transformació del gas liquat en gas natural, i sis connexions internacionals via gasoductes. Dels sis gasoductes dos connecten Algèria amb Espanya, dos connecten Portugal amb Espanya, i dos connecten França amb Espanya. Alhora, la infraestructura gasista disposa de quatre emmagatzemaments subterranis de gas natural que permeten ajustar l'oferta a la demanda i fer front a les puntes de consum. Les xarxes de transport i distribució abasten 94.300 km, portant el gas i gas natural des dels tancs de regasificació o els gasoductes internacionals, cap al consumidor final. La xarxa està composta per 14.000 km de xarxa de transport composta per gasoductes que es connecten amb la xarxa distribució i 79.300 km de canonades de baixa pressió que distribueixen el gas al consumidor final. Enagás és propietària de la major part de la infraestructura de regasificació, emmagatzematge subterrani i de xarxa de transport de gas, mentre que Nedgia és la propietària més gran de les xarxes de distribució de gas.

El mercat del gas a Espanya es basa en tres principis generals : la separació funcional, jurídica i comptable de les empreses que operen en més duna etapa de la cadena de producció, la liberalització de preus per a les activitats de comercialització de gas, i la regulació de tarifes per a les activitats de transport i distribució. En aquest marc, la llei espanyola obliga els propietaris de la infraestructura de transport i distribució de gas natural, a donar lliure accés a gasoductes als comercialitzadors a canvi del pagament d'un peatge o tarifa regulada per metre cúbic de gas transportat o distribuït. El peatge remunera els costos de la inversió i de l'operació dels propietaris dels gasoductes i les xarxes. Els comercialitzadors, per la seva banda, realitzen la intermediació en la compra de gas a productors i en la venda a l'usuari final, activitat totalment liberalitzada (llevat de l'obligació de prestació de contractes d'últim recurs).

REGULACIÓ A ESPANYA DEL SISTEMA GASISTA

El sistema gasista espanyol està regulat a la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs (LSH). S'hi incorporen els principis de la Directiva 98/30/EC a la legislació espanyola, s'estableixen les bases de l'organització del Sistema Gasista espanyol i se'n determina el règim d'activitats.

La regulació del sector gasista espanyol s'ha centrat des de l'any 1998 en els objectius d'assolir la liberalització completa del mercat de gas natural de manera que es pogués prestar aquest subministrament energètic al mínim cost per a ciutadans i empreses. Per això, ha calgut un marc regulador estable que permetés el desenvolupament de les infraestructures gasistes necessàries per fer front a la demanda i afavorir la diversificació de les fonts d'aprovisionament de gas que garantissin el subministrament davant de l'escassa producció nacional.

Els pilars bàsics del marc regulador del sistema gasista espanyol són:

1. La liberalització dels mercats.

2. La separació dactivitats regulades (regasificació, emmagatzematge, transport i distribució) i activitats en lliure competència.

3. El lliure accés de tercers a les infraestructures gasistes sota condicions objectives, transparents i no discriminatòries.

4. Lestabliment dun marc econòmic integrat amb peatges daccés regulats que han de ser suficients per recuperar els costos incorreguts.

5. Lestabliment de règims econòmics per a les activitats regulades que permetran obtenir una retribució adequada a la duna activitat de baix risc.

6. Lassegurament dexistències mínimes de seguretat i de caràcter estratègic.

7. La protecció dels consumidors , especialment dels més vulnerables.

Des de la publicació del Reial decret llei 1/2019, s'atribueixen a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), entre d'altres, les competències per aprovar la metodologia, els paràmetres retributius, la base regulatòria d'actius i la remuneració anual de l'activitat de transport, distribució i plantes de gas natural liquat. Per part seva, el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic manté les competències sobre política energètica, seguretat de subministrament, qualitat del gas, i l'establiment del marc retributiu i d'accés als emmagatzemaments subterranis.

LA SEPARACIÓ D'ACTIVITATS REGULADES I ACTIVITATS EN COMPETÈNCIA

La regulació espanyola distingeix aquelles activitats que per les economies d'escala que genera es constitueixen en monopolis naturals i, per tant, han de ser regulades de les activitats que es poden desenvolupar en un marc de lliure competència.

Les activitats regulades són aquelles que requereixen grans inversions en capital fix per al desenvolupament. Aquestes són les de regasificació, emmagatzematge, transport i distribució de gas, mentre que les activitats de proveïment i comercialització es donen en un marc de fixació de preus en competència.

No obstant això, hi ha una tarifa d'últim recurs a l'etapa de comercialització, que és fixada per la regulació, ia la qual poden optar els petits consumidors de gas natural. La Llei obliga una separació comptable, jurídica i funcional de les activitats de transport, distribució i comercialització de gas, de manera que no es generi integració vertical a la cadena de valor entre empreses amb poder monopolístic (transportistes i distribució), i empreses comercialitzadores . Això obliga que les empreses amb actius de xarxa funcionin de manera independent de la resta d'empreses del grup empresarial en què estiguin integrades.

Per afavorir la competència en les activitats de proveïment i comercialització de gas natural, el marc normatiu vigent espanyol garanteix el lliure accés dempreses comercialitzadores a les xarxes i infraestructura de gas. La Llei espanyola estableix que tant els transportistes com els distribuïdors tenen el deure de permetre l'accés transparent, objectiu i no discriminatori de tercers a les seves instal·lacions a canvi d'una contraprestació econòmica per l'ús de les instal·lacions esmentades, determinada per peatges. Això inclou accés a gasoductes i canonada de transport i distribució, a les plantes de regasificació i als emmagatzemaments subterranis de gas.

Els contractes amb els productors de gas natural i els consumidors s'estableixen en condicions de competència. En canvi, els contractes amb les empreses propietàries de les xarxes de transport estan regulats. La llei estableix que el comercialitzador ha de pagar al propietari de la infraestructura una tarifa per m3 de gas transportat o distribuït. La tarifa és fixada per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). Al mercat de comercialització de gas a la indústria ia les economies domèstiques, hi participen més de 50 grups empresarials. El grup Naturgy té la quota més gran del mercat (27,32%), mesurat per nombre de clients, seguit pel grup Endesa amb 16,17% dels clients que consumeixen gas natural.

ALLIBERALITZACIÓ I COMPETÈNCIA DEL COMERÇ MAJORISTA DE GAS

Amb la intenció d'introduir majors nivells de competència a l'abastament de gas, a partir del 2015 es crea el Mercat Ibèric de Gas (MIBGAS) . El MIBGAS entra al concepte de hub virtual, que es defineix com a mercats que permeten un punt virtual de balanç. Això vol dir que permeten als agents compradors i venedors realitzar contractes sobre el gas físic, en condicions estandarditzades, i que facilita la creació de senyals de preus clars que permetin operar els agents i interessats a curt i mitjà termini, així com la presa de decisions per a inversions a mitjà i llarg termini.

El MIBGAS és la zona de negociació única on s'estableixen els contractes entre els comercialitzadors primaris que importen gas de països productors, i els comercialitzadors secundaris, que introdueixen el gas al sistema de transport i distribució, per a subministrament al consumidor final. Així, al sistema gasista espanyol totes les operacions de compravenda es concentren en un sol punt de lliurament virtual o PVB (punt virtual de balanç, definit com el punt d'intercanvi virtual de la xarxa de transport on els usuaris poden transferir la titularitat del gas com entrada o eixida d'aquest). Aquesta “virtualització” és fonamental per crear un veritable mercat i un senyal de preus robust basat en múltiples transaccions.

POSSIBLES ÀMBITS DE REFORMA DEL SISTEMA GASISTA ESPANYOL

Com hem descrit, les activitats d'aprovisionament i comercialització estan en règim de competència . En principi, si qualsevol agent pot realitzar aquestes activitats en igualtat de condicions que els altres, i el nombre d'agents implicats és prou elevat per garantir condicions prou competitives, caldria introduir pocs canvis al sistema. Tot i això, l'experiència de funcionament del mercat en aquests anys posa de manifest que hi ha un marge de millora.

MIBGAS encara és un mercat jove que no disposa de la profunditat i la liquiditat ideals. El 2017 es va establir l' obligatorietat als dos principals agents d'actuar com a creadors de mercat . A més, aquesta escassetat de profunditat s'adverteix més en el cas dels contractes a termini i el mercat de futurs, i l'existència de derivats sobre aquests subjacents és molt escassa. Una veritable integració del mercat portuguès donaria una mica més de liquiditat i amplitud al mercat, però per a ells cal un acord institucional basat en el pes relatiu de cada país.

Aquests problemes d'estretor del mercat del gas espanyol es resoldrien de manera definitiva si es creés un veritable hub europeu, una cosa impossible sense una gran comoditat en la interconnexió física entre Espanya i França. Sense aquest nivell d'interconnexió que permetés igualar preus i disposar de molta més liquiditat i de nombre d'agents involucrats, les deficiències que pugui tenir el mercat espanyol són difícilment esmenables.

Pel costat del gasoducte amb Algèria, es produeix també una asimetria. El cost de transport i aprovisionament per aquest mitjà és molt inferior al seu equivalent per vaixell. Això fa que la part de mercat que arriba al nostre país per aquesta via tingui un gran avantatge que no és a l'abast de tots els agents, atès el coll d'ampolla que suposa la capacitat d'aquesta infraestructura.

En l'àmbit de les activitats regulades sempre hi ha marge de millora ja que, per definició, la regulació busca replicar els resultats que s'obtindrien en condicions de competència als monopolis naturals. Cosa que sempre serà una tasca inacabada.

El fet d'haver mantingut hivernada durant anys la planta regasificadora del Musel o la construcció i tancament de la instal·lació d'emmagatzematge Castor mostra una certa propensió del sistema a aquest efecte Averch-Johnson.

Es poden plantejar diverses línies per mitigar aquest efecte. La més evident és una planificació correcta de les infraestructures gasistes, potser per això cal una separació total entre el gestor tècnic del sistema i el transportista, aquesta línia de reforma s'està duent a terme ja al Regne Unit.

En segon lloc, caldria vincular de manera més efectiva la retribució dels actius regulats al grau d'utilització. Això és una cosa que s'ha començat a fer per a les instal·lacions que ha entrat en funcionament a partir del 2014, i potser s'hauria d'explorar amb més profunditat.

Finalment, des de la cessió de la competència per fixar la retribució dels actius regulats a la Comissió Nacional de Mercats i Competència, s'aplica una metodologia que, si bé s'utilitza a altres països, no està exempta de problemes d'endogeneïtat i de la elecció de certs elements de manera discrecional. Seria bo millorar en aquests aspectes aquesta metodologia.

Álvaro Nadal Belda