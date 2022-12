Carceller (esquerra) rebent el reconeixement. Foto: Europa Press



El president executiu del grup d'empreses d'alimentació i begudes Damm i president de la companyia energètica DISA, Demetrio Carceller Arce , va rebre ahir a la nit el premi al Líder Empresarial de l'Any de la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units en reconeixement al creixement internacional, el lideratge innovador i el compromís en un creixement responsable i sostenible daquestes companyies ".

La institució ha reconegut Carceller Arce per ser "un líder transformacional que, a través de la inversió en talent, tecnologia i innovació, i l'expansió internacional, ha impulsat la transformació dins de les empreses que dirigeix i les ha convertit en empreses líders de els seus respectius sectors".

Des que Carceller Arce és president executiu de Damm, la companyia ha multiplicat per cinc el nombre de treballadors. La Cambra també ha valorat el desenvolupament internacional de Damm en els darrers 10 anys, en l'actualitat ha arribat a més d'un 30% de l'activitat del grup.

Alan Solomont, president del Consell d'Administració de la Cambra i antic ambaixador dels Estats Units a Espanya, ha destacat "el compromís de Carceller Arce amb l'economia circular i el medi ambient, que el converteixen en un exemple a seguir a l'àmbit de la responsabilitat social corporativa". Solomont ha reconegut també "la seva important tasca a la Fundació Damm i la seva gran contribució a la societat a través del foment d'iniciatives culturals, esportives i socials, i l'ajuda als més vulnerables".

Durant la seva intervenció, Carceller Arce va agrair aquest reconeixement de la Cambra posant en valor el paper que aquesta institució i els seus membres tenen com a promotors de la connexió i aliança entre Espanya i els Estats Units. "Hem de recordar els que van treballar de valent per construir aquestes relacions. El seu exemple i generositat han de seguir sent font d'inspiració per a les nostres decisions. Per això, em considero una baula més de la cadena dels que defensen amb passió que aprofitem al màxim les nostres oportunitats compartides" , va afirmar.

El president executiu de Damm i president de DISA va destacar a més la influència que ha tingut la cultura nord-americana al llarg de la seva carrera professional i personal, ja que va cursar els seus estudis universitaris als Estats Units a la Universitat de Duke. "Sé que, encara que de vegades veiem les coses de manera diferent, els Estats Units i Espanya comparteixen, tant històricament com socialment, una humanitat comuna. Compartim una perspectiva en què importen la tradició, les arrels, la pàtria i en què tot això és compatible amb l'ànsia de transformar i innovar. Totes dues som cultures creatives, obertes i extravertides i sovint espontànies. Tenim sort, ja que aquesta vivacitat que compartim és més necessària ara que mai", ha conclòs.