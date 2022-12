La interfície de imaginAcademy. Foto: CaixaBank

imagin , la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank , aposta per l' educació financera amb el llançament d' imaginAcademy , un nou programa de continguts digitals per promoure els coneixements sobre finances i gestió econòmica entre els joves. A través dels canals digitals, imagin difondrà píndoles formatives sobre termes i conceptes financers, mètodes i eines de gestió de l'economia, i informació pràctica per al dia a dia i els projectes de futur dels joves.

Des d'entendre què és l'Euribor o la TAE, fins a aprendre a fer la declaració de la renda, interpretar una nòmina, o fins i tot adquirir noves dinàmiques de planificació de les despeses o mètodes d'estalvi. Els coneixements sobre economia i finances són una de les assignatures pendents entre part dels més joves i, a través d'imaginAcademy, la comunitat d' imaginers tindrà accés a continguts formatius i tipus que faran que millorin les seves competències en aquest àmbit i la gestió de la seva pròpia economia.

Amb l'objectiu de despertar el màxim interès i generar interacció amb els imaginers , imaginAcademy presentarà els seus continguts en un to fresc, amb un llenguatge adaptat als codis de comunicació dels joves i en formats nous capaços d'apropar les finances a aquest tipus de públic . Aquests continguts, que cercaran informar, educar i entretenir alhora, aniran des de la difusió de publicacions interactives a Instagram o vídeos a TikTok sobre termes i consells financers, fins a la implicació d' influencers especialitzats que donaran difusió a píndoles formatives d'aquesta temàtica. La difusió dels continguts d'imaginAcademy es farà tant a través de l' app d'imagin com de les xarxes socials.



UNA APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT

Amb el llançament d'imaginAcademy, imagin té l'objectiu d'apoderar els joves a través de l'educació financera com a eina de transformació social. El projecte forma part del conjunt de productes, serveis, continguts, acords i iniciatives que imagin, a través d'imaginPlanet, desenvolupa per generar un impacte positiu tant a la societat com al planeta.

El pla social i de sostenibilitat d'imagin implica que tot el model de negoci i la seva organització complet estiguin compromesos amb criteris de coherència, compromís social i mediambiental, transparència i innovació. En aquest sentit, per exemple, els incentius per a nous clients substitueixen el tradicional obsequi per accions sostenibles, com ara reforestacions o donacions a causes solidàries. Així mateix, a més d'impulsar la consciència per la sostenibilitat entre els seus usuaris, imagin promou internament l'adopció d'hàbits sostenibles als espais físics i la implicació dels seus empleats en causes socials i mediambientals a través de programes en col·laboració amb organitzacions de referència.

Aquest model de sostenibilitat d'imagin ha aconseguit la certificació B Corp, que garanteix el compliment dels estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat empresarial de la companyia per equilibrar el benefici econòmic amb el propòsit social. imagin ha estat la primera plataforma de serveis financers mobile only a assolir aquesta certificació.