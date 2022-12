Seu del BCE a Frankfurt / @EP



El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit elevar els tipus d'interès en 50 punts bàsics, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament se situarà al 2,50% , mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 2% i la de facilitat de préstec el 2,75%.



"El Consell de Govern ha decidit pujar avui els tres tipus d'interès oficials del BCE en 50 punts bàsics i, sobre la base de la considerable revisió a l'alça de les perspectives d'inflació, preveu continuar augmentant-los", ha anunciat l'entitat en un comunicat .



Amb aquesta quarta pujada consecutiva del preu dels diners, que s'ha situat al nivell més alt des del desembre del 2008, el BCE ha moderat la intensitat de la normalització de la seva política monetària, després dels dos increments de 75 punts bàsics empresos a les reunions d'octubre i setembre, després d'una pujada inicial de mig punt percentual al juliol.



En particular, el Consell de Govern estima que els tipus d'interès "s'hauran d'incrementar encara significativament a un ritme sostingut", fins a assolir nivells prou restrictius, per assegurar que es tornin a situar de manera oportuna en l' objectiu del 2% a mitjà termini.



En aquest sentit, la institució ha defensat que, amb el pas del temps, mantenir els tipus d'interès en nivells restrictius reduirà la inflació , moderant la demanda, i també servirà de protecció davant del risc d'un desplaçament persistent a l'alça de les expectatives de inflació.



En qualsevol cas, el BCE ha subratllat que les futures decisions de política monetària del Consell de Govern continuaran depenent de les dades i seguiran un enfocament en què s'adoptaran a cada reunió.



REDUCCIÓ DE LA CARTERA DE DEUTE

D'altra banda, el BCE ha confirmat que, a partir de principis de març del 2023, la mida de la cartera de l'APP baixarà a un ritme mesurat i predictible, atès que l'Eurosistema no reinvertirà íntegrament el principal dels valors que vagin vencent.



Referent a això, ha assenyalat que el descens serà, de mitjana, de 15.000 milions d'euros mensuals fins al final del segon trimestre del 2023 i, a partir de llavors, el ritme es determinarà més endavant.



Pel que fa al PEPP, el pla de compres d'emergència llançat durant la pandèmia, el Consell de Govern preveu reinvertir el principal dels valors adquirits en el marc del programa que vagin vencent almenys fins al final del 2024.



En tot cas, ha indicat que la futura extinció de la cartera del PEPP es gestionarà de manera que s'evitin interferències amb l'orientació adequada de la política monetària.

D'aquesta manera, ha subratllat que el Consell de Govern "continuarà actuant amb flexibilitat en la reinversió del principal dels valors de la cartera del PEPP que vagin vencent", amb l'objectiu de contrarestar els riscos per al mecanisme de transmissió de la política monetària relacionats amb la pandèmia.



ALTRES BANCS CENTRALS

La decisió del BCE de pujar 50 punts bàsics els tipus d'interès arriba dies després de conèixer-se que la taxa d'inflació interanual de la zona de l'euro es va situar al novembre al 10% , sis dècimes per sota del rècord històric registrat a l'octubre i la seva primera desacceleració en 17 mesos.



La menor agressivitat del BCE se suma a la línia d'altres grans bancs centrals, com ara la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc d'Anglaterra, que a les seves respectives reunions del desembre de política monetària han anunciat pujades de menys intensitat dels tipus.



En concret, el Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) va decidir ahir aprovar per unanimitat una pujada dels tipus d'interès del país de 50 punts bàsics, fins a situar-los a un rang objectiu entre el 4,25% i el 4,5%, moderant el ritme de pujada des dels 75 punts bàsics de la decisió anterior.



D'aquesta manera, el preu dels diners als Estats Units arriba a màxims des del desembre del 2007, pocs mesos abans que es desencadenés la crisi d'aquell any amb les fallides de Bear Sterns i Lehman Brothers. Amb l'increment d'aquest dimecres, la Fed ha pujat els tipus set vegades de les vuit vegades que s'ha reunit durant el 2022.



Per part seva, el Comitè de Política Monetària del Banc d'Anglaterra ha decidit aquest dijous elevar en 50 punts bàsics el tipus d'interès de referència per a les seves operacions, que passarà a situar-se al 3,50%, el nivell més alt des de la tardor de 2008, després de l'alça de 75 punts bàsics a la reunió anterior.