Dessalinitzadora Aigües Ter Llobregat / @EP

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat tornar a Aigües Ter Llobregat (ATLL) 304.417.248 euros per anul·lar el contracte de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Aquest dijous el tribunal ha dictat tres sentències consultades per Europa Press que responen a recursos d'ATLL en el seu litigi contra la Generalitat, i la primera reconeix el dret a obtenir aquesta quantitat pels conceptes de cànon no amortitzat, inversions realitzades no amortitzades i costos de licitació i constitució.

La segona sentència publicada aquest dijous reconeix a l'empresa el dret a ser retribuïda per la prestació de servei que va fer entre gener i febrer de 2019, i la tercera ordena que se li torni la garantia definitiva i rescabalar-la de les despeses de manteniment de l'aval des de que va haver de produir-se la devolució fins a la seva definitiva cancel·lació.

Aquestes tres sentències corresponen a recursos d‟ATLL després de l‟anul·lació de l‟adjudicació del contracte, que va ser avalada per TSJC i confirmada pel Tribunal Suprem (TS).

Un cop la justícia va fer ferma l'anul·lació del contracte, va executar-la i va declarar que el contracte d'abastament d'aigua amb ATLL havia quedat anul·lat i entrava en fase de liquidació.