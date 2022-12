L'economista de Tressis Daniel Lacalle ha advertit que els espanyols estan "vivint l'efecte 'boomerang' d'una borratxera inflacionària".

José Miguel Maté, José Luis Mendoza García, Daniel Lacalle i Samuel Mendoza conversant després de l'acte celebrat al Campus dels Jerònims - UCAM

Daniel Lacalle ha participat en un acte organitzat per la Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia (UCAM) al Campus dels Jerònims, a Múrcia, amb motiu del segon aniversari de Sant Antoni Management Fund, l'endowment de la institució docent en col·laboració amb l'entitat financera Tressis.

Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir beques i ajuts a l'estudi, la investigació, l'esport i les entitats benèfiques, segons han informat fonts de la UCAM en un comunicat.

Alhora, ha presentat el seu últim llibre, 'Fes créixer els teus diners', ressaltant que "està orientat als interessats a invertir o aprendre sobre això, i busca desmuntar molts mites sobre aquest procés d'inversió".

Lacalle també ha dirigit un missatge al grup d'estudiants de l'àrea d'Economia que han assistit a l'acte, demanant-los que "s'equivoquin, que no pensin que ara han de saber exactament què faran d'aquí 30 anys, que prenguin riscos, que aprenguin i siguin crítics alhora que responsables".

Per la seva banda, el director de Relacions Institucionals de la UCAM, José Luis Mendoza García, ha destacat la bona evolució de l'endowment de la Universitat Catòlica, sent fonamental "que segueixi creixent, per destinar la seva rendibilitat tant als bons estudiants com a els que tenen dificultats econòmiques, així com aquells esportistes que no es poden costejar els seus entrenaments".

Mendoza García ha afegit que "a més, recolzarem startups i empresaris que vulguin crear sinergies amb la universitat per seguir creixent".

L'entitat financera Tressis gestiona aquest 'endowment' de la Universitat Catòlica de Múrcia que, segons destaca el seu conseller delegat, José Miguel Maté, té com a objectiu que “els excedents econòmics que tingui la universitat siguin invertits de manera responsable, i això és el que fem des de Tressis, amb l'objectiu principal d'aconseguir els fins de la universitat en matèria d'ajuts a estudiants i esportistes. A més, els resultats estan sent molt atractius a l'entorn que estem vivint”.