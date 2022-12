La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

La declaració de la Renda del 2022 serà una de les més noves dels darrers anys a causa dels canvis fiscals que s'han introduït. Les novetats més importants seran la deflactació de l'IRPF en certes comunitats, la reducció per rendiments del treball sobre sous bruts entre 15.000 i 21.000 euros i l'ampliació de 14.000 a 15.000 euros del mínim exempt de tributar a l'IRPF.

DEFLACTACIONS D'IRPF

Diverses comunitats autònomes han fet canvis importants en aquest aspecte. A la Comunitat de Madrid , les rendes més baixes es beneficiaran més en aquest aspecte, ja que tindran una rebaixa de la quota del 6,26% per a un sou brut de 20.000 euros. Aquells veïns que cobrin un sou brut de 32.600 euros anuals, serà del 2,71%, situant-se a l'1,49% per a un sou de 90.000 euros. D'aquesta manera, s'aconseguirà un estalvi de pràcticament 200 milions d'euros i afectarà més de 3 milions de madrilenys i madrilenyes.

En el cas de la Comunitat Valenciana , el Govern de Ximo Puig va anunciar una rebaixa del tram autonòmic d'IRPF, amb efecte retroactiu a l'1 de gener de 2022, el beneficiari dels quals seran aquells que tinguin una renda menor de fins a 60.000 euros a l'any. Això permetrà estalviar uns 111 euros de mitjana per valencià.

Pel que fa a Andalusia , s'ha suprimit l'impost de patrimoni, a més de deflectar també la quota autonòmica de l'IRPF en un 4,3%, igual que ho han fet Galícia o Múrcia.

ALTRES GRANS CANVIS

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va presentar al setembre un paquet de mesures fiscals "orientat a la justícia social i l'eficiència econòmica". Algunes mesures que s'incloïen són modificacions de tipus a l'IRPF , nous impostos a les grans fortunes, o beneficis fiscals inclosos a la Llei d'Empreses Emergents , entre d'altres.

La principal modificació serà la rebaixa per rendiments del treball sobre sous bruts que oscil·lin entre 15.000 i 21.000 euros. D'aquesta manera significaria una rebaixa per a pràcticament la meitat dels treballadors i comportarà un estalvi de 1.881 milions d'euros.



Una altra de les mesures serà l'ampliació de 14.000 a 15.000 euros per al mínim exempt de tributació a l'IRPF , cosa que es tradueix que les persones el sou brut de les quals sigui inferior a 15.000 no estarà obligada a fer la declaració. Aquest canvi implicarà la modificació de les taules de retenció, ja que s‟elevarà el límit d‟obligació a declarar, però possiblement aquest canvi s‟apliqui a partir del 2023.

És a dir, el 2022, aquelles persones que hagin tingut dos o més pagadors estaran obligats a fer la declaració de la Renda si les seves retribucions han estat igual o superiors a 14.000 euros, sempre que les quantitats percebudes pel segon superessin els 1.500 euros anuals . D'altra banda, els que tingueren no sobrepassessin els 1.500 euros no estarien obligats a declarar fins als 22.000 euros. En canvi, el 2023 la cosa canviarà: per menys de 1.500 es continuarà fixant el límit de 22.000 euros, mentre que quan se superin els 1.500 euros, el límit d'obligació per declarar augmentarà de 14.000 a 15.000 euros.

Pel que fa a la deducció per maternitat, també s'hi implementaran canvis notables. Fins aquest any, l'ajuda anava adreçada només a les mares treballadores, les quals obtenien fins a 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys. A partir del proper any, aquest ajut es farà universal i també es dedicarà a les mares que no tinguin una feina fixa i estiguin a l'atur. Els beneficis fiscals d?aquesta mesura, que arribarà a partir del gener del 2023, suposaran més de 200 milions d?euros, segons han apuntat des del Ministeri d?Hisenda i Funció Pública.

ELS CANVIS ALS AUTÒNOMS

Aquells que treballin en règim d'autònom també patiran canvis. El 2023, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat inclourà una rebaixa addicional a l'IRPF de cinc punts percentuals en el rendiment net de mòduls. Això es tradueix en un estalvi de 68 milions d?euros entre més de 577.000 autònoms, segons les previsions de l?Executiu.



Quant als autònoms que tributen per estimació directa simplificada, actualment s'aplica una reducció automàtica del 5% del rendiment net amb un import màxim anual de 2.000 euros. Aquí s'hi inclouen les despeses deduïbles de difícil justificació, i els autònoms veuran com el percentatge de reducció augmentarà fins al 7%, reduint la factura fiscal en 116 milions d'euros per a gairebé un milió d'autònoms.