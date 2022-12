Foto: Naturgy

Naturgy ha nomenat Raúl Suárez nou conseller delegat de Nedgia, la distribuïdora de gas del grup a Espanya, i Mónica Puente, nova màxima responsable d'UFD, la seva distribuïdora elèctrica.

Raúl Suárez (Madrid, 1974) dirigirà a partir d'ara la distribuïdora de gas de Naturgy, després d'ocupar diferents posicions directives durant més de 20 anys al grup, tant a Espanya com a Amèrica Llatina. Al llarg de la seva trajectòria, les seves responsabilitats han estat focalitzades especialment en els negocis regulats de gas i electricitat. Durant els darrers quatre anys ha liderat una profunda transformació digital i operativa d'UFD, la distribuïdora elèctrica del grup, i l'ha convertit en la més eficient del sector en termes econòmics i operatius.

El nou CEO de Nedgia, societat participada també per Allianz i CPPIB, és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, i substitueix al lloc Narcís de Carreras, que deixa la companyia per abordar nous reptes professionals fora de Espanya.

Per la seva banda, Mónica Puente (Madrid, 1973) substitueix Suárez al capdavant d'UFD. Pont és enginyera industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Madrid, amb especialitat en Organització Industrial, i dirigia fins ara la Zona Centre de la distribuïdora elèctrica. La nova màxima responsable d'UFD es va incorporar a l'energètica el 2004 i des de llavors ha ocupat diferents posicions directives dins del grup, amb responsabilitats a les àrees de Compres, Innovació Tecnològica, Qualitat, Seguretat, Medi Ambient i Sostenibilitat.

Tots dos nomenaments responen al compromís de Naturgy amb la promoció del talent intern del grup.