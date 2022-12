Cambrer atenent una taula / @EP

El cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) va pujar un 4% el tercer trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2021, fins a situar-se en 2.754,75 euros.



Amb aquest increment del cost laboral, superior en dues dècimes al del trimestre anterior, ja s'encadenen set trimestres consecutius d'alces, ha informat aquest divendres l' Institut Nacional d'Estadística (INE).



El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Al tercer trimestre, els salaris (totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) van pujar un 4,1% interanual en termes bruts, fins a situar-se en una mitjana de 2.032,05 euros per treballador i mes , la xifra més elevada en un tercer trimestre des de l'inici de la sèrie, l'any 2000



Excloent-ne el factor variable dels salaris (pagaments extraordinaris i endarrerits) s'obté el cost salarial ordinari, que el tercer trimestre va repuntar un 4% , fins a 1.847,71 euros mensuals.

Els altres costos (costos no salarials) van totalitzar 722,70 euros per treballador i mes, amb un repunt interanual del 3,8%. El component més important dels altres costos són les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, que van pujar a 676,24 euros mensuals, un 5% més que el tercer trimestre del 2021.



El segon element important dels altres costos són les percepcions no salarials , que van baixar un 8,8% en taxa interanual, degut, sobretot, a la reculada de les prestacions socials directes i de les indemnitzacions per acomiadament. Per part seva, les subvencions i bonificacions es van incrementar un 0,5% interanual entre juliol i setembre.



Segons l'INE, el cost laboral per hora efectiva va pujar un 3% interanual el tercer trimestre, fins a 22,55 euros, a causa de l'augment en un 1% de les hores efectives de treball. Per la seva banda, el cost laboral per hora pagada va augmentar el 3,6% interanual, fins a 17,91 euros.



L'INE també proporciona dades corregides de calendari i desestacionalitzades d'aquesta estadística. D'acord amb aquesta sèrie, el cost laboral per treballador va pujar el tercer trimestre un 4,2% en taxa interanual i un 1% respecte al trimestre anterior.

LA MAJORIA DE LES HORES DE TREBALL PERDUDES, PER VACANCES I FESTES



Durant el tercer trimestre , la jornada setmanal mitjana pactada, considerant conjuntament temps complet i temps parcial, va ser de 35,3 hores. Se'n van perdre 7,3 hores a la setmana, de les quals 6 hores no es van treballar per vacances i festes; 0,8 hores per baixes d'incapacitat temporal i 0,3 hores per maternitat o partenitat. La resta (0,2 hores) es van perdre per raons tècniques, econòmiques, organitzatives, de producció i/o força major i altres causes (vagues, permisos remunerats, etc).



Si s'hi afegeixen les hores extres i es resten les pèrdues, les hores efectives de treball a la setmana es redueixen a 28,1. Segons el tipus de jornada, la diferència salarial entre treballadors a temps complet i parcial és de 5,61 euros per hora, però cal tenir en compte que els treballadors a temps complet gairebé dupliquen les hores de treball efectiu realitzades pels empleats a temps parcial (30,6 hores davant de 18,9 hores).



Segons l'INE, el sector serveis va protagonitzar el repunt interanual més important del cost laboral en el tercer trimestre, un 4,2%, fins a 2.685,11 euros per treballador i mes, mentre que el major avanç dels salaris va ser per a la indústria, amb una alça del 4,4%, fins a 2.325,8 euros.



L'HOSTALERIA MODERA L'ALÇA DELS SEUS SALARIS FINS AL 15%

Per activitats, l'hostaleria va liderar l'avenç dels salaris el tercer trimestre, amb un increment interanual del 15,4%, fins a assolir els 1.314,59 euros mensuals per treballador. El creixement interanual del salari a l'hostaleria s'ha moderat gairebé 25 punts respecte al segon trimestre, quan va augmentar el 40,3%. Tot i haver augmentat, continua sent l'activitat amb el salari més baix.



L'hostaleria també va liderar l'alça dels costos laborals el tercer trimestre, amb un increment interanual del 19,1%, fins a 1.792,7 euros per treballador i mes.

Al costat de l'hostaleria destaquen també els ascensos interanuals del cost laboral experimentats el tercer trimestre per les activitats immobiliàries (+9,9%) i els altres serveis (+9,5%). Cap activitat va retallar el cost laboral el tercer trimestre en taxa interanual.



El subministrament d'energia, les activitats financeres i la informació i les comunicacions són les activitats que presenten els salaris més alts, amb 4.215 euros, 3.664 euros i 3.059 euros per treballador i mes, respectivament, mentre que els menors corresponen a l'hostaleria (1.314,6 euros ); activitats administratives (1.460 euros); altres serveis (1.478 euros) i activitats artístiques (1.489,8 euros).



Per comunitats autònomes, els costos laborals més alts els van registrar el País Basc (3.272,5 euros per treballador i mes), Madrid (3.176,5 euros), Navarra (2.973,7 euros) i Catalunya (2.947,5 euros). Per contra, els més baixos es van donar a Extremadura i les Canàries, amb 2.226,9 i 2.356,2 euros, respectivament.

El cost laboral va augmentar a totes les regions el tercer trimestre en taxa interanual. Balears i Canàries van presentar els majors repunts del cost laboral, un 12% i un 10,1%, respectivament, mentre que Múrcia i el País Basc van registrar el menor increment, amb unes alces de l'1,7% cadascuna.



EL NOMBRE DE VACANTS MARCA SEGONA XIFRA RÈCORD DES DE 2013

L'INE ha informat a més que el tercer trimestre de l'any es van registrar 143.876 vacants d'ocupació , la segona xifra més alta des del 2013, quan s'inicia la sèrie, després de la registrada el segon trimestre d'aquest any (145.053 vacants).



Estadística entén per vacant aquell lloc de treball creat recentment o que no està ocupat o que és a punt de quedar lliure i per al qual l'empresari està prenent mesures actives per trobar un candidat aliè a l'empresa.

El 94,5% de les empreses preguntades per Estadística van respondre que no tenien vacants per cobrir entre el juliol i el setembre perquè no necessitaven treballadors addicionals, mentre que el 3,1% va declarar que no tenien vacants per l' elevat cost de contractació.



Nou de cada deu vacants del tercer trimestre, en concret el 91,2%, es van concentrar al sector serveis, amb 131.194 llocs sense cobrir. La segueixen la indústria, amb 7.762 vacants (el 5,4% del total), i la construcció, que va sumar 4.919 vacants (el 3,4% del total).

Catalunya i Madrid van concentrar el nombre més gran de vacants del tercer trimestre, amb 29.311 i 29.006, respectivament, seguides del País Valencià (19.194 llocs sense cobrir) i Andalusia (18.582). Per contra, la Rioja i Cantàbria van presentar les menors xifres, amb 396 i 408 vacants, respectivament.