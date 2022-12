L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont / @EP

La Fiscalia ha rebaixat en 336.143,34 euros la demanda contra 34 excàrrecs de la Generalitat de Catalunya --inclosos l'expresident català Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras-- en què reclamava 3,4 milions d'euros de manera conjunta i solidària concepte de responsabilitat comptable pel presumpte desviament de fons per a les despeses de l'1-O i l'acció exterior del 'procés'.



La rebaixa de 336.143,34 euros respon que el Ministeri Públic ha desistit de reclamar l'import corresponent a una presumpta irregularitat a la campanya Civisme. Societat Civil Catalana (SCC), que exerceix també l'acusació en aquest procediment, s'ha adherit al moviment del Ministeri Públic i també n'ha rebaixat la demanda en aquest import, per la qual cosa quedaria gairebé 5 milions d'euros.



Així s'han pronunciat les dues acusacions a l'audiència prèvia que s'ha celebrat a l'òrgan fiscalitzador sobre el presumpte desviament de fons per a les despeses de l'1-O i l'acció exterior del 'procés'. Després d'aquest canvi, Jaume Mestre, que va ser responsable de difusió de la Generalitat, s'ha vist apartat del procediment atès que s'ha declarat el sobreseïment parcial per a ell perquè només se li atribuïa la irregularitat relativa a la campanya de Civisme a què han renunciat la Fiscalia i SCC.



EL CANVI DE FISCALIA I SCC

En aquest sentit, el Ministeri Públic modifica la demanda que va presentar l'abril passat contra 35 excàrrecs del Govern, on a més demanava apartar els ex consellers Joaquim Forn i Josep Rull, així com 14 persones més, de la llista possibles responsables comptables , una petició a la qual finalment va accedir el tribunal.



En la demanda inicial, la Fiscalia va rebaixar les estimacions de l'òrgan fiscalitzador sobre la xifra presumptament desviada. En concret, va passar dels 9,5 milions calculats pel Tribunal de Comptes a 3,4 milions d'euros: 2,2 milions relatius a les despeses d'acció exterior i 1,2 milions vinculats al referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Ara, després de la rebaixa anunciada aquest divendres, l?import reclamat quedaria en 3,1 milions.



Per part seva, Societat Civil Catalana ha presentat demanda contra 11 exalts càrrecs del Govern, entre els quals s'inclouen Junqueras, Puigdemont i el també expresident català Artur Mas, per les despeses de l'1-O i de l'acció exterior de la Generalitat. Si escau, els va reclamar 5,3 milions d'euros en concepte de responsabilitat comptable, xifra que ara es veu disminuïda després de reduir en 336.143,34 euros la demanda.



Inicialment, el TCu va fixar en 5,4 milions d'euros la responsabilitat comptable relativa a l'acció exterior de Catalunya a través de les anomenades 'ambaixades catalanes' i el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com a 'Diplocat', i va xifrar a 4,1 milions les despeses vinculades a l'1-O. Com que les dues actuacions s'han fusionat en un sol procediment, l'import total arribava als 9,5 milions d'euros.



PUIGDEMONT INSISTEIX EN LA SEVA IMMUNITAT

En el marc de l'audiència prèvia, la defensa de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha insistit que la condició d'eurodiputat del dirigent i la immunitat que comporta per demanar al Tribunal de Comptes que paralitzi el procediment que se segueix en el seu contra.



"La continuació del procediment sense el suplicatori és una vulneració de la immunitat i això genera una nul·litat respecte a aquest procediment", ha dit el lletrat. "No estem dient que el Parlament Europeu li aixecarà la immunitat o no. Però aquest procediment no pot continuar", ha afegit alhora que ha subratllat que si el Tribunal Suprem ha de demanar un suplicatori a l'Eurocambra, el Tribunal de Comptes també ho ha de fer.



En aquest sentit, Boye ha incidit que el mateix aplicaria per als exconseller Toni Comín i Clara Ponsatí , que també gaudeixen d'escó al Parlament Europeu. "No s'hauria de continuar amb aquest procediment almenys pel que fa a ells tres", ha assenyalat.



La Fiscalia , tot i això, ha incidit que defensar aquesta inviolabilitat "resultaria contrari al propi dret de la Unió Europea, que estableix que la immunitat no és un privilegi personal del diputat sinó una garantia d'independència del Parlament en conjunt".



Societat Civil Catalana, que exerceix acusació a la causa, ha demanat al tribunal que no tingui en compte la petició de Puigdemont, perquè, segons ha dit, el dirigent "no gaudeix d'immunitat" en no acreditar-se la condició d'eurodiputat.

LES AL·LEGACIONS DE LES DEFENSES



En aquesta audiència prèvia, les parts han plantejat les “excepcions processals” que han estimat oportunes. Així, el procediment per la responsabilitat comptable del 'procés' s'ha endinsat en la recta final amb desenes d'excàrrecs del Govern com a acusats i Fiscalia i Societat Civil Catalana (SCC) com a acusacions.

En concret, les defenses han plantejat una sèrie de qüestions per demanar al tribunal que no segueixi endavant amb el procediment. Han al·legat, entre d'altres, la manca de jurisdicció de l'òrgan fiscalitzador, la nul·litat de la causa en fases prèvies, la immunitat de tres dels encausats que són eurodiputats, la manca de legitimació de Societat Civil Catalana com a demandant i la incompatibilitat que el Tribunal de Comptes segueixi un procediment quan el Tribunal Suprem ja va jutjar diversos dels encausats.



Per part seva, la defensa de l'exvicepresident català Oriol Junqueras --a càrrec del lletrat Marc Marsal Ferret-- ha mostrat la seva oposició a la demanda de SCC al considerar que ha fet una "ampliació" del seu escrit inicial. Així, ha incidit que l'acusació al principi va reclamar la responsabilitat comptable relativa al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i finalment va incloure també la relativa a les despeses per l'acció exterior de la Generalitat.



La jutgessa del Tribunal de Comptes ha respost aquest mateix divendres a aquesta qüestió i ha assegurat que no aprecia que hi hagi una ampliació indeguda de la demanda. "SCC el que ha fet és explicar l´origen dels fons", ha assenyalat.



Sobre l'assumpte de la incompatibilitat que han al·legat les defenses, el fiscal ha defensat que és "compatible" l'acció penal del Tribunal Suprem i l'acció comptable del Tribunal de Comptes que s'ha fet contra diversos dels encausats en aquest procediment, en referència --entre altres-- a Junqueras. La jutgessa no ha entrat en aquesta qüestió.