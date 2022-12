El tercer sector social català avisa que la inflació pot comprometre la seva activitat habitual@|EP

Les entitats del tercer sector social de Catalunya han advertit que es pot veure "compromesa" l'atenció que presten a col·lectius vulnerables a causa de l'increment de preus de l'alimentació i els subministraments, ha explicat la directora de La Confederació, Laia Grabulosa , en una entrevista d'Europa Press.

"Es pot posar en risc la viabilitat i sostenibilitat de moltes entitats", ha avisat Grabulosa , i per això La Confederació i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social han impulsat una enquesta conjunta per determinar l'afectació d'aquestes organitzacions els resultats de les quals preveuen presentar a principis de 2023.

Davant de la possibilitat que les entitats hagin de deixar d'atendre determinades activitats socials, La Confederació i La Taula han demanat factures de 2021 i 2022 de llum, gas, alimentació i altres conceptes de despesa per concretar l'increment de preus, visibilitzar aquesta problemàtica i reclamar ajuts a ladministració.

Tot i que ha advocat per quantificar l'efecte exacte de la inflació, Grabulosa ha previst que "tindrà un impacte directe" que es pot traduir en conseqüències com a ajustaments de plantilla, no poder obrir nous serveis i deixar d'atendre necessitats socials, entre d'altres, i ha remarcat que el sector social és un dels pilars de l‟estat del benestar.

"Parlem de serveis molt essencials, no podem escatimar en menjar", ha insistit la directora de La Confederació, que creu que es duplicaran o triplicaran els costos respecte de l'any anterior per a la provisió de serveis socials que són de responsabilitat pública i ha lamentat que ladministració no els hagi plantejat cap solució.

Davant aquest escenari, les entitats socials han reclamat que les administracions públiques impulsin les "mesures econòmiques necessàries" per compensar els costos extraordinaris de subministraments registrats aquest 2022 arran de la guerra a Ucraïna, ha explicat Grabulosa .

També ha demanat una aposta decidida per "ubicar el sector social al lloc que ho correspon" amb un finançament adequat i una bona planificació de cara als propers anys perquè les entitats puguin millorar la situació dels treballadors i fer més atractiu el sector .

Grabulosa ha remarcat la importància d'aprovar els Pressupostos del 2023 per revitalitzar les entitats que a parer seu sostenen els serveis essencials a Catalunya i ha advertit de greus conseqüències si no es renoven els comptes: "No ens ho podem permetre".

Aquesta setmana el Govern i els comuns han tancat un acord sobre els Pressupostos que inclou un pla de xoc social de 555 milions, encara que l'Executiu català encara necessita 27 vots més a favor per aprovar-los.

En un tuit recollit per Europa Press, La Taula va demanar responsabilitat a la resta de grups polítics per aprovar els nous comptes: "És imprescindible tirar endavant uns nous comptes per aplicar l'augment de l'IRSC, incrementar la despesa social i fer front a l'escenari tan crític que tenim al davant