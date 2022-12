Arxiu - Jaime Echegoyen, president de Sareb. - EUROPA PRESS - Arxiu

L'expresident de Sareb (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), Jaime Echegoyen, ha mort aquest dissabte als 65 anys.

Echegoyen estava ingressat des de fa uns quants dies a l'Hospital Ruber de Madrid i ha mort víctima d'un càncer.

Echegoyen, que també va ser conseller delegat de Barclays i Bankinter, va entrar com a conseller delegat del conegut com a 'banc dolent' el 2014. Un any després, va ser nomenat president, càrrec que va ocupar fins a l'any passat quan va renunciar per "motius personals".

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, Jaime Echegoyen va tenir una llarga experiència de més de tres dècades al sector financer nacional i també a la gran banca internacional, treballant nou anys a Bank of America, a les oficines de l'entitat a Nova York i Londres.

Echegoyen va començar a treballar a Bankinter l'any 1988 i el 2002 va ser nomenat conseller delegat, càrrec que va ocupar fins al 2010. Un any després va fitxar com a primer executiu de Barclays a Espanya i Portugal, i el 2014 va ser nomenat conseller delegat de la Sareb, on es va mantenir fins a mitjans del 2021, pocs mesos abans que el Govern de Pedro Sánchez prengués el control de l'organisme.