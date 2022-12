Arxiu - El Corte Inglés ostenta el tercer lloc al rànquing de responsabilitat social d'Espanya

Fundació La Caixa, Telefónica Tech i El Corte Inglés s'han posicionat com les empreses que ostenten la millor responsabilitat social empresarial a Espanya, segons ha indicat un estudi d'Èxit Empresarial elaborat per Advice Strategic Consultans.

Dins del rànquing de les deu grans empreses que més destaquen pel seu compromís social es troben també CaixaBank , Inditex , Mercadora , Santander , Iberdrola , Cellnex Telecom , Meliá i Nestlé .

L'anàlisi reflecteix que el compromís social de les empreses és el factor més valorat pels espanyols en l'actualitat, posicionant-se com un dels paràmetres "essencials" per valorar empreses en el context d' inflació i recessió econòmica , guerra a Ucraïna i desproveïment .

Els factors més valorats per considerar que una empresa està compromesa amb la responsabilitat social són, entre d'altres, l'ajuda contra la pobresa infantil , el suport a la divulgació de l'art i la cultura , la col·laboració en el context de la pandèmia o l' atenció a les persones més vulnerables .

"La població arriba a la recta final del 2022 amb sensació que la crisi no s'acaba i que, en conseqüència, la responsabilitat social de les empreses s'ha convertit en un assumpte de màxima importància, ja que els espanyols veuen a les companyies un actor destacat d'ajuda en temps difícils", ha assenyalat, Jorge Díaz Cardiel , soci director d' Advice Strategic Consultants .

Aquest estudi també ha demanat dades de recuperació d'altres sectors com seguir-vos, on Vidacaixa és líder; infraestructures, amb ACS al capdavant; o automoció, on Seat es posiciona com la companyia amb més compromís social.

Fundació La Caixa ha estat la que s'ha posicionat al primer lloc d'aquest rànquing. Entre altres, els seus motius són la dedicació a la gent gran i la investigació mèdica contra la Covid , a més de la recerca de tractaments pal·liatius. Segons apunta Cardiel , les organitzacions del Tercer Serctor , com és el cas de la Fundació La Caixa , cobren una importància "primordial" en l'actual context, pel seu compromís amb la societat.

Telefónica Tech , que arriba al segon lloc en aquesta classificació, destaca per promoure la connectivitat i apostar per la inclusió digital. A més, la igualtat laboral i la tolerància zero amb la corrupció són també factors que l'han ajudat a situar-se al segon lloc.



Finalment, El Corte Inglés és esmentada en el tercer lloc a l'informe per tractar-se d'una empresa "responsable i compromesa", amb un full de ruta que avança contínuament cap a les millors pràctiques en matèria social, mediambiental i de govern corporatiu.