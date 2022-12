La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / @EP

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, participarà aquest dilluns a la presentació de l'informe que ha elaborat la Comissió Assessora del salari mínim interprofessional (SMI) per determinar la pujada que hauria d'experimentar aquesta renda mínima el 2023 a fi de assolir el compromís de situar-la al 60% del salari mitjà al final de la legislatura.



Díaz assistirà a la presentació d'aquest informe juntament amb la coordinadora d'aquest grup d'experts, Inmaculada Cebrián, professora de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia de la Universitat d'Alcalá de Henares (Madrid).



Després de la presentació d'aquest informe, el Ministeri de Treball convocarà els agents socials per intentar arribar a un acord sobre la pujada de l'SMI per al 2023.

Encara que no és preceptiu aquest acord, ja que el Govern només està obligat a consultar-los, Díaz intentarà buscar un acord amb sindicats i empresaris , com va fer en ocasions anteriors. Les últimes dues vegades, quan l'SMI va pujar de 950 a 965 euros mensuals i de 965 als actuals 1.000 euros, només va aconseguir el 'sí' de CCOO i UGT, ja que CEOE i Cepime es van despenjar dels dos acords.



L'últim acord subscrit entre el Govern i els sindicats, vàlid per al 2022, fixa l' SMI en 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues . De cara al 2023 i després d'un any marcat per alts nivells d'inflació, CCOO i UGT estan reclamant elevar-lo, com a mínim, a uns 1.080 euros, cosa que equivaldria a una pujada relativa del 8%.



Els sindicats volen així protegir de la pèrdua de poder adquisitiu els gairebé dos milions de treballadors que de manera directa estan afectats per l'SMI, especialment dones, joves i immigrants.

El grup d'experts, com va fer l'anterior ocasió, establirà una possible forquilla de pujada de l'SMI després de les valoracions sobre el salari mitjà, però CCOO i UGT ja han advertit que no acceptaran pujades del 3% , que portin a aquesta renda mínima a uns 1.030 euros. La seva reivindicació és clara: l'SMI ha de pujar en línia pel que han pujat les pensions.



La negociació amb els agents socials no es presenta fàcil, ja que a CEOE i Cepime no estan per la tasca de recolzar una pujada de l'SMI. De fet, Cepyme va advertir la setmana passada que les pujades de l'SMI aprovades pel Govern des del 2018 han causat la desaparició d'un total de 217.500 llocs de treball.

De fet, la patronal de les pimes concretava en un informe que l'increment del 35,9% que ha experimentat l'SMI a partir del 2018, des dels 735,9 euros mensuals de llavors als 1.000 euros actuals, ha generat la destrucció de 71.600 llocs de treball i evitat la creació de 145.900 llocs de treball.

UGT, per part seva, li va replicar amb un altre informe de la Universitat Autònoma de Madrid en què s'assenyala que des del 2018, quan s'inicien les pujades del salari mínim interprofessional, s'han creat a Espanya més d'1,3 milions de llocs de treball.