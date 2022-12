El líder del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Salvador Illa / @EP

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts de manera definitiva els Pressupostos generals de l'administració per al 2023 amb un import de 2.470 milions d'euros de despeses i 2.491,4 milions d'ingressos, amb un increment del 12, 8% i del 13,8% respectivament en relació amb el 2022.

Els comptes han comptat amb el suport de PSC, En Comú Guanyem, ERC i Junts; els vots en contra del PP, Cs, Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló; i les abstencions de Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona a Comú, Ara Decidim Ripollet i Endavant Sant Just, ha informat l'AMB en un comunicat.

Amb aquests comptes es formula un superàvit inicial de 21,5 milions i donen compliment a les mesures de sanejament aprovades per corregir el romanent de tresoreria negativa per a despeses generals de la liquidació del 2021.

Pel que fa al pressupost estricte de l'AMB, els estats d'ingressos i despeses sumen un total de 1.198.369.683 euros i 1.176.810.097 euros respectivament, i creixen un 20,91% i un 18,73% respecte al 2022.

INGRESSOS I DESPESES



Els ingressos principals que incorpora el pressupost són el tribut metropolità (132,3 milions), la taxa metropolitana de tractament de residus (141,1 milions), l'aportació de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de 172,8 milions, i les aportacions municipals sobre la participació als tributs de l'Estat amb 145,8 milions, entre d'altres.

Pel que fa a les despeses , es preveuen 111 milions per al Pla d'inversions metropolità, 50,3 milions per al Pla de sostenibilitat ambiental, 177,7 milions per a la gestió indirecta de transport públic i 201,5 milions per a la prevenció i gestió de residus, entre d'altres.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES



Amb aquest pressupost, l'AMB vol donar cobertura al desenvolupament de les diferents línies estratègiques com el suport a l'economia productiva i l'impuls a l'ocupació i l'economia social i solidària, amb el pla metropolità d'inversions, el suport a les polítiques socials municipals, el de sostenibilitat ambiental i el programa dactuació integral per a barris.

També vol seguir abordant qüestions de mobilitat com el pla de mobilitat sostenible, la gestió i el manteniment del territori i de les rondes de Barcelona, els títols socials de transport i nous projectes com el servei de bicicleta AMBici, a més de cobrir àmbits d'urbanisme, habitatge , ecologia i projectes de solidaritat i cooperació internacional.