L'Agència Tributària explica que tant els contribuents de l'IRPF com els contribuents no residents sense establiment permanent que siguin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació ia més el cobrament del premi no té efectes en la declaració. Només s'hauran de declarar els possibles rendiments que el premi hagués generat , com ara els interessos bancaris si amb l'import del premi es constitueix un termini fix.

Si jugueu a la loteria, us desitjo a tots molta sort i, si no us toca, almenys que hi hagi salut.