Indústria / @EP

La xifra de negocis de la indústria va pujar un 17,1% a l'octubre respecte al mateix mes del 2021, a causa, principalment, de l'impuls de les vendes procedents del sector energètic , que es van incrementar un 47,5%, segons dades difoses aquest dimecres per l' Institut Nacional d'Estadística (INE).



L'avenç interanual d'octubre és 4,4 punts inferior al registrat al setembre i el menys pronunciat des del març d'aquest any. Tot i això, la facturació de la indústria ja suma 20 mesos consecutius d'ascensos després d'haver encadenat anteriorment un any de taxes interanuals negatives per la crisi del Covid.



Per sectors, l'energia va incrementar les vendes un 47,5% interanual, mentre que els béns de consum no durador van facturar un 18% més. A aquests avenços segueixen els dels béns d'equip (+16,5%); béns intermedis (+10,3%) i béns de consum duradors (+7,6%).



Les branques on més van augmentar les vendes en taxa interanual van ser les coqueries i refinació de petroli (+47,5%); la fabricació de productes electrònics de consum (+36,1%); la fabricació de productes de molineria, midó i alimentació animal (+27,3%) i la fabricació de components electrònics (+26,4%).



Per contra, les majors i úniques retallades interanuals de la facturació se les van anotar la indústria del tabac (-23,5%); la preparació i el filat de fibres tèxtils (-3,5%); la construcció naval, ferroviària, aeronàutica i espacial i de vehicles de combat (-3,4%); i la fabricació d'articles d'esport, jocs i joguines (-0,9%).

Corregit l'efecte calendari i l'estacionalitat , la xifra de negocis de la indústria va pujar també un 17,1% interanual el desè mes de l'any, taxa 4,4 punts inferior a la del mes anterior.

En els nou primers mesos de l'any , la xifra de negocis de la indústria s'ha incrementat una mitjana del 22,9%, destacant els augments de les vendes en coqueries i refinació de petroli (+97,4%) i en la fabricació de articles de joieria i bijuteria (+38,7%). Per contra, els únics descensos de les vendes fins a l'octubre els registren la indústria del tabac (-4,6%) i la fabricació d'ordinadors (-1,2%).



LES VENDES BAIXEN UN 2,3% AL MES

En termes mensuals (octubre sobre setembre) i en dades corregides d'estacionalitat i calendari, la indústria va retallar les vendes un 2,3%, en contrast amb el descens mensual del 3,4% que va experimentar al setembre.



Tots els sectors van reduir les vendes a l'octubre respecte al setembre excepte els de béns de consum no durador, que les van elevar un 0,5%. La caiguda més gran va correspondre als béns d'equip (-4%), seguit dels béns de consum durador (-1,7%); l'energia (-1,4%) i els béns intermedis (-1%).



Les activitats que més van incrementar les vendes respecte al setembre van ser la fabricació d'un altre material de transport (+15,6%); la reparació i instal·lació de maquinària i equip (+12,8%), i la fabricació de productes farmacèutics (+4,2%), mentre que les retallades mensuals més grans es van registrar en la fabricació de vehicles de motor (-14, 3%); la indústria del tabac (-10%) i la confecció de peces de vestir (-5%).

LES VENDES PUJEN A TOTES LES COMUNITATS L'ÚLTIM ANY



La xifra de negocis de la indústria va augmentar el mes d'octubre passat a totes les comunitats autònomes en taxa interanual.

Els ascensos més importants es van produir a Navarra (+31%), Múrcia (+27,7%) i Comunitat Valenciana (+24,5%), mentre que els més moderats els van presentar Balears (+4,6%), La Rioja (+6,5%) i Galícia (+6,7%).